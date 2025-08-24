Баян Алагузова с размахом провела тұсау кесу для младших дочерей

Популярный продюсер Баян Алагузова для проведения "перерезания пут" (тұсау кесу) своих младших дочерей Алисы и Алмы организовала шикарное представление, в котором приняли участие представители казахстанского шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии были замечены известный казахстанский композитор и дирижер Турум Алагузов, блогер и предприниматель Айсауле Бакытбек-Хайдарова, актриса и телеведущая Аша Матай, продюсер Жан Муканов, певица Luina и многие другие. Знаменитости от всей души поздравили девочек и написали добрые слова в соцсетях.

"Сегодня прекрасный день – у дочерей Турсингали и Баян Алагузовых, Алисы и Алмы, прошла важная традиция – тұсау кесу. Почетными гостями, перерезавшими путы, стали Айсауле Бакытбек и Аша Матай. Этот обряд символизирует первые шаги ребенка и благословение на светлый путь, наполненный счастьем и удачей. Пусть Алиса и Алма растут достойными дочерями, дарят радость родителям и прославляют свой род! Поздравляю всю семью с этим трогательным событием!" – написал Жан Муканов.

Также представители шоу-бизнеса активно постят видео с семейного праздника Алагузовых.

"Сегодня наш семейный праздник "тұсау кесер" в честь моих внучек Алиски и Алмушки", – подписал пост Турум Алагузов.

Отметим, что на мероприятии не только звучали красивые песни, но и состоялась полноценная концертная программа с танцами и костюмированным представлением.

Тұсау кесу – это старинный казахский обычай "перерезания пут". Считается, что после проведения тусау кесу ребенок начинает уверенно ходить и чувствует твердую почву под ногами. Также обряд призван укрепить здоровье малыша и оградить его от неприятностей. Если же не провести тусау кесер, ребенок вырастет неуклюжим, а то и косолапым, будет запинаться на ровном месте.

