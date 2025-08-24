#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.34
623.05
6.65
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова с размахом провела тұсау кесу для младших дочерей

Баян Алагузова с размахом провела тұсау кесер для младших дочерей, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 22:21 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный продюсер Баян Алагузова для проведения "перерезания пут" (тұсау кесу) своих младших дочерей Алисы и Алмы организовала шикарное представление, в котором приняли участие представители казахстанского шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии были замечены известный казахстанский композитор и дирижер Турум Алагузов, блогер и предприниматель Айсауле Бакытбек-Хайдарова, актриса и телеведущая Аша Матай, продюсер Жан Муканов, певица Luina и многие другие. Знаменитости от всей души поздравили девочек и написали добрые слова в соцсетях.

"Сегодня прекрасный день – у дочерей Турсингали и Баян Алагузовых, Алисы и Алмы, прошла важная традиция – тұсау кесу. Почетными гостями, перерезавшими путы, стали Айсауле Бакытбек и Аша Матай. Этот обряд символизирует первые шаги ребенка и благословение на светлый путь, наполненный счастьем и удачей. Пусть Алиса и Алма растут достойными дочерями, дарят радость родителям и прославляют свой род! Поздравляю всю семью с этим трогательным событием!" – написал Жан Муканов.

Также представители шоу-бизнеса активно постят видео с семейного праздника Алагузовых.

"Сегодня наш семейный праздник "тұсау кесер" в честь моих внучек Алиски и Алмушки", – подписал пост Турум Алагузов.

Отметим, что на мероприятии не только звучали красивые песни, но и состоялась полноценная концертная программа с танцами и костюмированным представлением.

Тұсау кесу – это старинный казахский обычай "перерезания пут". Считается, что после проведения тусау кесу ребенок начинает уверенно ходить и чувствует твердую почву под ногами. Также обряд призван укрепить здоровье малыша и оградить его от неприятностей. Если же не провести тусау кесер, ребенок вырастет неуклюжим, а то и косолапым, будет запинаться на ровном месте.

Ранее семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Алматинцы тепло поприветствовали звезду "Бумера" Мерзликина, который привез в Алматы семью
Культура и шоу-бизнес
21:49, Сегодня
Алматинцы тепло поприветствовали звезду "Бумера" Мерзликина, который привез в Алматы семью
Божественный голос и харизма: артист из Казахстана покоряет "Новую волну"
Культура и шоу-бизнес
20:47, Сегодня
Божественный голос и харизма: артист из Казахстана покоряет "Новую волну"
Супруга Нуртаса рассказала о сложностях во время беременности и свершившемся чуде
Культура и шоу-бизнес
19:52, Сегодня
Супруга Нуртаса рассказала о сложностях во время беременности и свершившемся чуде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: