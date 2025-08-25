"Миллионеры действительно не умеют танцевать": танец Турсена Алагузова на тұсау кесу стал хитом

Баян и Турсен Алагузовы на мероприятии по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) своих дочерей Алисы и Алмы спели специально написанную песню, сообщает Zakon.kz.

Видео выступления опубликовала журналист и предприниматель Динара Сатжан.

"Молодые родители Алисы и Алмуши", – подписала она ролик.

Номер вызвал восторг у казахстанцев. Особенно подписчикам понравился танец Турсена Алагузова. А также многие обратили внимание на то, как светится счастьем эта семья.

Он любит своих девочек-ангелочков и даже танцует для них.

Такие счастливые! Бақытты болыңдар! Песня – огонь!

– Вот я смотрю со вчерашнего дня все сторисы, умиляюсь и радуюсь! Какое счастье! Ваш свет наполняет сердца даже через экран телефона.

Такой классный человек, даже по движениям видно.

Какой же Турсен искренний и классный. Поет с таким энтузиазмом, будто на сцене, а танцует – как ребенок, которому все можно.

Он как-то неуклюже-смешно выглядит.

Как они светятся от счастья! Поздравляю!

Танец этого мужчины будет хитом.

Ждите скоро в тренде танец Турсена.

У Турсена Алагузова даже танец добрый.

Баян крупно повезло, рядом с ней человек, который умеет искренне радоваться жизни. Турсынгали мырза такой настоящий!

У Турсена свой фирменный танец.

Миллионеры действительно не умеют танцевать.

Поздравляю! Они супер! Божечки, как он двигается, такой прям сладкий, как малыш, добряк и озорной, движение счастья и любви.

Предприниматель Турсен Алагузов и его жена продюсер Баян Алагузова 24 августа устроили большой праздник по случаю тұсау кесу. Перерезали путы дочь Баян Айсауле Бакытбек и актриса Аша Матай.

Летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.