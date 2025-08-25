"Миллионеры действительно не умеют танцевать": танец Турсена Алагузова на тұсау кесу стал хитом
Баян и Турсен Алагузовы на мероприятии по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) своих дочерей Алисы и Алмы спели специально написанную песню, сообщает Zakon.kz.
Видео выступления опубликовала журналист и предприниматель Динара Сатжан.
"Молодые родители Алисы и Алмуши", – подписала она ролик.
Номер вызвал восторг у казахстанцев. Особенно подписчикам понравился танец Турсена Алагузова. А также многие обратили внимание на то, как светится счастьем эта семья.
- Он любит своих девочек-ангелочков и даже танцует для них.
- Такие счастливые! Бақытты болыңдар! Песня – огонь!
- Вот я смотрю со вчерашнего дня все сторисы, умиляюсь и радуюсь! Какое счастье! Ваш свет наполняет сердца даже через экран телефона.
- Такой классный человек, даже по движениям видно.
- Какой же Турсен искренний и классный. Поет с таким энтузиазмом, будто на сцене, а танцует – как ребенок, которому все можно.
- Он как-то неуклюже-смешно выглядит.
- Как они светятся от счастья! Поздравляю!
- Танец этого мужчины будет хитом.
- Ждите скоро в тренде танец Турсена.
- У Турсена Алагузова даже танец добрый.
- Баян крупно повезло, рядом с ней человек, который умеет искренне радоваться жизни. Турсынгали мырза такой настоящий!
- У Турсена свой фирменный танец.
- Миллионеры действительно не умеют танцевать.
- Поздравляю! Они супер! Божечки, как он двигается, такой прям сладкий, как малыш, добряк и озорной, движение счастья и любви.
Предприниматель Турсен Алагузов и его жена продюсер Баян Алагузова 24 августа устроили большой праздник по случаю тұсау кесу. Перерезали путы дочь Баян Айсауле Бакытбек и актриса Аша Матай.
Летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.
