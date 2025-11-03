#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Культура и шоу-бизнес

Алсу показала видео мальчика из Астаны

Концерт Алсу в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 08:52 Фото: Instagram/saule.astana
2 ноября популярная российская исполнительница Алсу разместила у себя в Instagram-сторис видео пятилетнего жителя столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ролик был снят мамой малыша в пародийной форме. За основу взяли клип на дебютную песню Алсу "Зимний сон". Антураж ребенка практически соответствовал оригинальной версии: белые носочки, мягкая игрушка и комнатные батареи. Песня, разумеется, та самая.

Получив оригинальную версию домашнего видео, певица не поскупилась и разместила его у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/saule.astana

Счастливая мама Саида дала согласие ответить на вопросы Zakon.kz. Так, со слов Сауле Айтжановой, она стала фанаткой Алсу еще в подростковом возрасте, а ожидание встречи с кумиром заняло целых 25 лет.

Фото: Instagram/saule.astana

Свою любовь к иностранным языкам Сауле также связывает с Алсу.

"В мои 13 лет я восхищалась тем, как Алсу пела на английском. Потом уже, в колледже, английский у меня плавно перешел в испанский", – поделилась воспоминаниями преданная фанатка Алсу.

Также она рассказала и другие пикантные подробности. Оказалось, что, готовясь к материнству, в случае рождения дочери Сауле планировала назвать ее именем любимой певицы. Но родился сыночек, который покорил сердце Алсу и вошел в семейно-фанатскую историю на правах поклонника во втором поколении.

Также стало известно, что электрик из Атырау вошел в рабочую группу шоу Кайрата Нуртаса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Переживающая развод Алсу выложила трогательное видео с дочерью Микеллой
01:52, 20 июля 2024
Переживающая развод Алсу выложила трогательное видео с дочерью Микеллой
Теплые объятия Алсу и Крюкова подогрели слухи об их романе
00:11, 14 марта 2025
Теплые объятия Алсу и Крюкова подогрели слухи об их романе
Алсу поделилась радостной новостью
23:40, 26 января 2025
Алсу поделилась радостной новостью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: