Алсу показала видео мальчика из Астаны

2 ноября популярная российская исполнительница Алсу разместила у себя в Instagram-сторис видео пятилетнего жителя столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ролик был снят мамой малыша в пародийной форме. За основу взяли клип на дебютную песню Алсу "Зимний сон". Антураж ребенка практически соответствовал оригинальной версии: белые носочки, мягкая игрушка и комнатные батареи. Песня, разумеется, та самая.

Получив оригинальную версию домашнего видео, певица не поскупилась и разместила его у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/saule.astana

Счастливая мама Саида дала согласие ответить на вопросы Zakon.kz. Так, со слов Сауле Айтжановой, она стала фанаткой Алсу еще в подростковом возрасте, а ожидание встречи с кумиром заняло целых 25 лет.

Фото: Instagram/saule.astana

Свою любовь к иностранным языкам Сауле также связывает с Алсу.

"В мои 13 лет я восхищалась тем, как Алсу пела на английском. Потом уже, в колледже, английский у меня плавно перешел в испанский", – поделилась воспоминаниями преданная фанатка Алсу.

Также она рассказала и другие пикантные подробности. Оказалось, что, готовясь к материнству, в случае рождения дочери Сауле планировала назвать ее именем любимой певицы. Но родился сыночек, который покорил сердце Алсу и вошел в семейно-фанатскую историю на правах поклонника во втором поколении.

