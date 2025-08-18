Супруга Кайрата Нуртаса показала своего новорожденного малыша

Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась с поклонниками роликом из роддома, сообщает Zakon.kz.

Видео она опубликовала в Instagram.

"Мое новое дыхание", – подписала пост Абдукаримова.

Подписчики активно поздравляют маму с рождением малыша:

– О! Поздравляем! Пусть Аллах благословит вас!

– Пусть ваша связь будет крепкой! – Пусть малыш будет крепким, здоровья вам и малышу, быстрой выписки!

