Культура и шоу-бизнес

Супруга Кайрата Нуртаса показала своего новорожденного малыша

Абдукримова показала ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 23:00 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась с поклонниками роликом из роддома, сообщает Zakon.kz.

Видео она опубликовала в Instagram.

"Мое новое дыхание", – подписала пост Абдукаримова.

Подписчики активно поздравляют маму с рождением малыша:

– О! Поздравляем! Пусть Аллах благословит вас!

– Пусть ваша связь будет крепкой!

– Пусть малыш будет крепким, здоровья вам и малышу, быстрой выписки!

Чуть ранее мы писали о том, что Жулдыз Абдукаримова публично раскрыла пол будущего ребенка. А позже Кайрат Нуртас объяснил, почему не смог присутствовать на гендер-пати вместе с женой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
