Супруга Кайрата Нуртаса показала своего новорожденного малыша
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась с поклонниками роликом из роддома, сообщает Zakon.kz.
Видео она опубликовала в Instagram.
"Мое новое дыхание", – подписала пост Абдукаримова.
Подписчики активно поздравляют маму с рождением малыша:
– О! Поздравляем! Пусть Аллах благословит вас!
– Пусть ваша связь будет крепкой!
– Пусть малыш будет крепким, здоровья вам и малышу, быстрой выписки!
Чуть ранее мы писали о том, что Жулдыз Абдукаримова публично раскрыла пол будущего ребенка. А позже Кайрат Нуртас объяснил, почему не смог присутствовать на гендер-пати вместе с женой.
