Брюса Уиллиса отселили в отдельный дом: что известно о его состоянии

Культового американского актера Брюса Уиллиса отселили в отдельный от семьи дом из-за деменции, сообщает Zakon.kz.

Об этом в вышедшем 26 августа 2025 года интервью ABC рассказала его 47-летняя жена Эмма Хеминг.

"В целом Брюс в отличном состоянии здоровья. Просто его мозги подводят. Язык угасает, и, знаете ли, мы научились адаптироваться. У нас есть способ общения с ним, который просто другой, совершенно другой", – сказала она.

По словам Эммы, Уиллис узнает ее и дочерей, потому что он светится, когда они рядом. У Уллиса и Хеминг две общие дочери: 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. И от бывшей жены Деми Мур – три дочки.

Эмма также рассказала, что ранние признаки заболевания у актера проявлялись в изменениях личности.

"Для человека очень разговорчивого и активного он стал немного тихим, равнодушным и отдалялся", – объяснила она.

Кроме того, у Брюса вернулось заикание, присущее ему в детстве, а на работе он стал "пропускать реплики, иногда казаться растерянным, и никто не знал, почему".

После того, как прославленному актеру поставили диагноз, Эмма начала изолировать их семью, потому что узнала, что шум может вызывать беспокойство. В результате она перестала устраивать игровые встречи и ночевки друзей Мейбл и Эвелин у них дома.

"Я не знала, будут ли родители чувствовать себя комфортно, оставляя ребенка у нас. Я изолировала всю нашу семью, и это было сделано намеренно… Это было тяжело", – объяснила она.

Эмме также пришлось принять еще одно важное решение ради дочерей, которое она назвала "одним из самых трудных решений, которые приходилось принимать". Она перевезла мужа во второй одноэтажный дом, где он мог бы получать круглосуточный уход. При этом она завтракает и ужинает с мужем каждый день.

Женщина также рассказала, что ее семья все еще переживает моменты, когда Брюс демонстрирует проблески своей харизматичной личности.

"Это его смех, да. У него такой искренний смех. А иногда можно увидеть этот блеск в его глазах или эту ухмылку. Я просто в восторге", – сказала Эмма.

Но эти моменты уже трудно увидеть, потому что они так же быстро появляются, как и уходят.

В марте 2022 года семья Уиллис сообщила, что у Брюса диагностирована афазия – расстройство речи, влияющее на способность общаться, он решил уйти из актерской карьеры. Чуть меньше года спустя Эмма сообщила, что у ее мужа диагностирована лобно-височная деменция. В июле 2025-го стало известно, что 70-летний Брюс Уиллис практически полностью утратил способность говорить, читать и передвигаться самостоятельно.