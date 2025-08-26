Казахстанцы "атаковали" Игоря Крутого после триумфа соотечественника на "Новой волне"
Фото: Instagram/igorkrutoy65
Российский композитор и пианист Игорь Крутой продолжает делиться кадрами, сделанными на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Накануне он опубликовал момент награждения победителя, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что победителем "Новой волны-2025" стал казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim.
Под публикацией в Instagram за 25 августа 2025 года маэстро написал:
"Третий конкурсный день…Награждение!"
В комментариях казахстанцы буквально "атаковали" 77-летнего Игоря Яковлевича, которого поблагодарили за фестиваль и поддержку вокалистов из РК:
- "Очень талантливый парень".
- "Игорь Яковлевич, это просто что-то фантастическое. Фестиваль невероятный! Спасибо".
- "Море эмоций за победу наших земляков! Спасибо вам, маэстро, и всем жюри за поддержку Казахстана! Ура!"
- "Я не сомневалась, как увидела его, Alex Lim, что он участник, сразу подумала, он и будет победителем! Ты лучший наш, Қазақстан, алға!"
- "Поздравляю с призовым местом Ерназара Жубана, а Александра Лима с победой! Какой мощный голос у них, молодцы! Алға, Қазақстан!"
- "Дорогой Игорь Яковлевич! Позвольте выразить вам огромную благодарность за поддержку наших вокалистов из Казахстана! Счастья, здоровья вам, успехов и удачи в вашем творчестве, в новых проектах".
- "Игорь Яковлевич, благодаря вам мы в том мире, где праздник музыки не знает границ и преград. Очень рада за вас, за наших победителей из Казахстана. Море эмоций и впечатлений, и атмосфера теплая, и мы счастливы и довольны. Спасибо вам за этот праздник души и сердца. Будьте здоровы и счастливы".
Ранее Игорь Крутой показал закулисье "Новой волны" и устроил зрителям сюрприз.
