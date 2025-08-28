#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева предстала перед поклонниками в белом платье

Народная артистка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 07:32 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева опубликовала в сторис своего аккаунта в Instagram видео с примерки нового образа, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах заметно, как швея намечает положение рукавов к почти готовому платью. Сама артистка представлена на видео в белоснежном платье с вышивкой.

Фото: Instagram/rozarymbaeva

В середине лета Роза Рымбаева показывала процесс создания другого наряда – ярко-красного платья. Ни в одном из случаев она не уточняла, для какого мероприятия готовит наряды.

Ранее Баян и Турсен Алагузовы с размахом провели мероприятие по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) своих дочерей Алисы и Алмы. Среди приглашенных была семья казахстанских исполнителей Ерке Есмахан и Raim.

