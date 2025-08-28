Роза Рымбаева предстала перед поклонниками в белом платье

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева опубликовала в сторис своего аккаунта в Instagram видео с примерки нового образа, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах заметно, как швея намечает положение рукавов к почти готовому платью. Сама артистка представлена на видео в белоснежном платье с вышивкой.

Фото: Instagram/rozarymbaeva

В середине лета Роза Рымбаева показывала процесс создания другого наряда – ярко-красного платья. Ни в одном из случаев она не уточняла, для какого мероприятия готовит наряды.

