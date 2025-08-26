#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сумочка за миллион за богатый смех: Ерке Есмахан похвасталась подарком от Баян Алагузовой

Турсен и Баян Алагузовы, Ерке Есмахан и Raim, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 10:50 Фото: Instagram/erke_esmahan
В минувшие выходные Баян и Турсен Алагузовы с размахом провели мероприятие по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) своих дочерей Алисы и Алмы. Среди приглашенных была семья казахстанских исполнителей Ерке Есмахан и Raim, сообщает Zakon.kz.

24 августа 2025 года в Instagram-Stories исполнительница хита "Қайда?" похвасталась сумочкой от Dolce and Gabbana. Обладательницей дорогостоящего подарка Ерке стала после участия в одном из конкурсов, которые проводили на тұсау кесу.

"Богатый смех был у меня. Выиграла сумку... У меня есть магнит на дорогие вещи", – поделилась Есмахан.

40-летняя певица устроила анпакинг подарка прямо на грандиозном тое семьи Алагузовых.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Судя по кадрам, Ерке стала счастливой обладательницей сумки City Marlene, которая стоит 1950 евро (по курсу Нацбанка РК – 1 221 402 тенге).

Фото: dolcegabbana.com

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 10:50
"Мечтала об этом дне": Баян Алагузова тронулa Казнет сказочным тұсау кесу дочерей

Ранее мы писали, что дочь Динары Сатжан устроила шоу и выиграла миллион тенге на празднике Алагузовых, а Мадина Садвакасова получила iPhone.

