Сумочка за миллион за богатый смех: Ерке Есмахан похвасталась подарком от Баян Алагузовой
Фото: Instagram/erke_esmahan
В минувшие выходные Баян и Турсен Алагузовы с размахом провели мероприятие по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) своих дочерей Алисы и Алмы. Среди приглашенных была семья казахстанских исполнителей Ерке Есмахан и Raim, сообщает Zakon.kz.
24 августа 2025 года в Instagram-Stories исполнительница хита "Қайда?" похвасталась сумочкой от Dolce and Gabbana. Обладательницей дорогостоящего подарка Ерке стала после участия в одном из конкурсов, которые проводили на тұсау кесу.
"Богатый смех был у меня. Выиграла сумку... У меня есть магнит на дорогие вещи", – поделилась Есмахан.
40-летняя певица устроила анпакинг подарка прямо на грандиозном тое семьи Алагузовых.
Фото: Instagram/erke_esmahan
Судя по кадрам, Ерке стала счастливой обладательницей сумки City Marlene, которая стоит 1950 евро (по курсу Нацбанка РК – 1 221 402 тенге).
Фото: dolcegabbana.com
Ранее мы писали, что дочь Динары Сатжан устроила шоу и выиграла миллион тенге на празднике Алагузовых, а Мадина Садвакасова получила iPhone.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript