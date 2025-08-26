Сумочка за миллион за богатый смех: Ерке Есмахан похвасталась подарком от Баян Алагузовой

В минувшие выходные Баян и Турсен Алагузовы с размахом провели мероприятие по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) своих дочерей Алисы и Алмы. Среди приглашенных была семья казахстанских исполнителей Ерке Есмахан и Raim, сообщает Zakon.kz.

24 августа 2025 года в Instagram-Stories исполнительница хита "Қайда?" похвасталась сумочкой от Dolce and Gabbana. Обладательницей дорогостоящего подарка Ерке стала после участия в одном из конкурсов, которые проводили на тұсау кесу.

"Богатый смех был у меня. Выиграла сумку... У меня есть магнит на дорогие вещи", – поделилась Есмахан.

40-летняя певица устроила анпакинг подарка прямо на грандиозном тое семьи Алагузовых.

Судя по кадрам, Ерке стала счастливой обладательницей сумки City Marlene, которая стоит 1950 евро (по курсу Нацбанка РК – 1 221 402 тенге).

