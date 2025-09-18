Неожиданное появление: Дима Билан стал героем мультфильма
Фото: instagram/bilanofficial
Российский певец и автор-исполнитель Дима Билан стал героем премьерного эпизода нового сезона анимационного ситкома "Простоквашино", сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Серия получила название "Молниеносный сюрприз" и посвящена теме, как правильно делать сюрпризы для близких.
В эпизоде можно не только увидеть анимированного Билана, но и услышать его песню "Молния".
"Музыка и мультфильмы – это та самая энергия и те вибрации, которые объединяют поколения. Мы постарались создать очень искреннюю и добрую историю о каждом из нас", – рассказал артист.
Он также признался, что любит делать сюрпризы и надеется, что серия станет "неожиданным и радостным подарком" для его слушателей и поклонников мультфильма.
Ранее мы сообщали, что Люсю Чеботину хотят оштрафовать за песни Николаева и Крутого.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript