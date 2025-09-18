#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Неожиданное появление: Дима Билан стал героем мультфильма

Дима Билан, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 19:52 Фото: instagram/bilanofficial
Российский певец и автор-исполнитель Дима Билан стал героем премьерного эпизода нового сезона анимационного ситкома "Простоквашино", сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Серия получила название "Молниеносный сюрприз" и посвящена теме, как правильно делать сюрпризы для близких.

В эпизоде можно не только увидеть анимированного Билана, но и услышать его песню "Молния".

"Музыка и мультфильмы – это та самая энергия и те вибрации, которые объединяют поколения. Мы постарались создать очень искреннюю и добрую историю о каждом из нас", – рассказал артист.

Он также признался, что любит делать сюрпризы и надеется, что серия станет "неожиданным и радостным подарком" для его слушателей и поклонников мультфильма.

Ранее мы сообщали, что Люсю Чеботину хотят оштрафовать за песни Николаева и Крутого.

Асель Аукешева
