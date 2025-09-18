"На кого похожа?": поклонники в шоке от преображения Леры Кудрявцевой

Осенью 2025 года состоится премьера нового музыкального шоу под названием "Браво! Бис!". Ведущей проекта станет Лера Кудрявцева. На днях 54-летняя актриса немного рассказала о подготовке, сообщает Zakon.kz.

О шоу известно мало. Лишь то, что кресла звездного жюри займут: Игорь Крутой, Игорь Николаев, Валерия и Александр Панайотов.

Ожидается, что Кудрявцева в роли ведущей привнесет в шоу свою фирменную харизму и опыт – за ее плечами десятки успешных телепроектов.

Так, на ее странице в Instagram 17 сентября 2025 года был размещен автопортрет. В подписи к нему идет краткая подпись:

"Пишем новое шоу. Подробности позднее".

В кадре на зрителя смотрит обновленная Кудрявцева. Смена имиджа вызвала бурные дискуссии среди ее поклонников. Если одни остались довольны, то вторые категорически не принимают свежий образ.

Кто-то даже сравнил Кудрявцеву с американской звездой Крис Дженнер.

Какая шикарная. Лерочка, очень стрижка идет, красиво очень.

Не идет вам такая прическа.

Просто идеал и мотиватор.

Мне кажется, что это парик, сейчас есть очень качественные, большой выбор!

Идет прическа, не идет прическа, много макияжа и все в этом духе... А как надо, она медийная личность, как она должна выглядеть? Без макияжа? Вы шутите?

Бедное лицо, столько косметики надо выдержать.

Очень старит эта прическа.

Не идет вам. Верните прежнюю прическу.

Очень неестественно все. И макияж, и стрижка. Какая вы настоящая?

Сколько штукатурки на лице. Если все смыть, на кого будет похожа?

Мало того, что косметики тонна, так еще и отфотошопилась по полной.

Материал по теме "Чувства остались": Сергей Лазарев объяснился за нецензурную перепалку с Лерой Кудрявцевой

Летом 2025 года Кудрявцева откровенно призналась аудитории, что устала спасать своего молодого супруга от алкоголизма. Однако позднее актриса заявила, что сожалеет об этом.