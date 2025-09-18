"На кого похожа?": поклонники в шоке от преображения Леры Кудрявцевой
О шоу известно мало. Лишь то, что кресла звездного жюри займут: Игорь Крутой, Игорь Николаев, Валерия и Александр Панайотов.
Ожидается, что Кудрявцева в роли ведущей привнесет в шоу свою фирменную харизму и опыт – за ее плечами десятки успешных телепроектов.
Так, на ее странице в Instagram 17 сентября 2025 года был размещен автопортрет. В подписи к нему идет краткая подпись:
"Пишем новое шоу. Подробности позднее".
В кадре на зрителя смотрит обновленная Кудрявцева. Смена имиджа вызвала бурные дискуссии среди ее поклонников. Если одни остались довольны, то вторые категорически не принимают свежий образ.
Кто-то даже сравнил Кудрявцеву с американской звездой Крис Дженнер.
- Какая шикарная. Лерочка, очень стрижка идет, красиво очень.
- Не идет вам такая прическа.
- Просто идеал и мотиватор.
- Мне кажется, что это парик, сейчас есть очень качественные, большой выбор!
- Идет прическа, не идет прическа, много макияжа и все в этом духе... А как надо, она медийная личность, как она должна выглядеть? Без макияжа? Вы шутите?
- Бедное лицо, столько косметики надо выдержать.
- Очень старит эта прическа.
- Не идет вам. Верните прежнюю прическу.
- Очень неестественно все. И макияж, и стрижка. Какая вы настоящая?
- Сколько штукатурки на лице. Если все смыть, на кого будет похожа?
- Мало того, что косметики тонна, так еще и отфотошопилась по полной.
Летом 2025 года Кудрявцева откровенно призналась аудитории, что устала спасать своего молодого супруга от алкоголизма. Однако позднее актриса заявила, что сожалеет об этом.