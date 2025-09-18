#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Культура и шоу-бизнес

"На кого похожа?": поклонники в шоке от преображения Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева, новый имидж, фанаты, критика, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 11:08 Фото: Instagram/leratv
Осенью 2025 года состоится премьера нового музыкального шоу под названием "Браво! Бис!". Ведущей проекта станет Лера Кудрявцева. На днях 54-летняя актриса немного рассказала о подготовке, сообщает Zakon.kz.

О шоу известно мало. Лишь то, что кресла звездного жюри займут: Игорь Крутой, Игорь Николаев, Валерия и Александр Панайотов.

Ожидается, что Кудрявцева в роли ведущей привнесет в шоу свою фирменную харизму и опыт – за ее плечами десятки успешных телепроектов.

Так, на ее странице в Instagram 17 сентября 2025 года был размещен автопортрет. В подписи к нему идет краткая подпись:

"Пишем новое шоу. Подробности позднее".

В кадре на зрителя смотрит обновленная Кудрявцева. Смена имиджа вызвала бурные дискуссии среди ее поклонников. Если одни остались довольны, то вторые категорически не принимают свежий образ.

Кто-то даже сравнил Кудрявцеву с американской звездой Крис Дженнер.

  • Какая шикарная. Лерочка, очень стрижка идет, красиво очень.
  • Не идет вам такая прическа.
  • Просто идеал и мотиватор.
  • Мне кажется, что это парик, сейчас есть очень качественные, большой выбор!
  • Идет прическа, не идет прическа, много макияжа и все в этом духе... А как надо, она медийная личность, как она должна выглядеть? Без макияжа? Вы шутите?
  • Бедное лицо, столько косметики надо выдержать.
  • Очень старит эта прическа.
  • Не идет вам. Верните прежнюю прическу.
  • Очень неестественно все. И макияж, и стрижка. Какая вы настоящая?
  • Сколько штукатурки на лице. Если все смыть, на кого будет похожа?
  • Мало того, что косметики тонна, так еще и отфотошопилась по полной.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 11:08
"Чувства остались": Сергей Лазарев объяснился за нецензурную перепалку с Лерой Кудрявцевой

Летом 2025 года Кудрявцева откровенно призналась аудитории, что устала спасать своего молодого супруга от алкоголизма. Однако позднее актриса заявила, что сожалеет об этом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Баян Алагузова стала наставником The Voice Қазақстан и показала, как идут съемки шоу
00:01, 18 сентября 2025
Баян Алагузова стала наставником The Voice Қазақстан и показала, как идут съемки шоу
Кайрат Нуртас сообщил фанатам радостную новость
23:10, 17 сентября 2025
Кайрат Нуртас сообщил фанатам радостную новость
"Мой лучший день рождения!": Евгений Петросян показал, с кем отметил свое 80-летие
18:13, 17 сентября 2025
"Мой лучший день рождения!": Евгений Петросян показал, с кем отметил свое 80-летие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: