Культура и шоу-бизнес

"Внучка и дедушка?": новые фото Григория Лепса с 19-летней невестой вызвали бурю в Сети

Аврора Киба и Григорий Лепс, обсуждение фото, фанаты, хейтеры, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 17:00 Фото: Instagram/avrorakiba
19-летняя Аврора Киба сопровождала своего будущего мужа 63-летнего Григория Лепса на музыкальном конкурсе "Новая волна". Их совместные выходы в свет, несмотря на то, что пара уже давно заявила о своих отношениях, постоянно становятся предметом бурных обсуждений, сообщает Zakon.kz.

Так, 29 августа 2025 года студентка опубликовала пост из серии фотографий со следующей подписью:

"Наши прекрасные три дня, проведенные на "Новой волне".

Об отношениях музыканта стало известно осенью 2024 года. Зимой того же года Лепс, несмотря на большую разницу в возрасте, объявил Аврору женой.

Отношения к паре, судя по комментариям, делится на два лагеря. Если одни называют их любовь пиаром, то другие желают счастья.

  • Наконец-то Лепс заиграл новыми красками. Аврора – топ.
  • Все образы классные. Шикарные!
  • Что общего у видалого мужика и этой девчонки?
  • Она-то что делает в кадре? Какое имеет отношение к творчеству?
  • Дите какое.
  • Для чего нужен даже такой талантливый со вставной челюстью и привычками алкоголика в столь юном возрасте? Взрослая и адекватная не подписалась бы.
  • Противно смотреть.
  • Очень гармонично.
  • Вы прекрасно смотритесь, несмотря на злые языки!
  • Это же надо так любить деньги, внучка и дедушка.
  • У Диброва ему нужно проконсультироваться.

Впрочем, как отмечают пользователи Сети, Аврора время от времени чистит комментарии. Кроме того, девушка пытается превратить весь полученный негатив в веселые, как ей кажется, видео, называя Лепса сахарной ватой.

Григорий Лепс раскрыл детали свадьбы с Авророй Кибой

Ранее мы рассказывали, что после 16 лет брака 65-летний ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров разводится с 36-летней Полиной Дибровой. Причиной тому стали слухи об измене Дибровой с женатым мужчиной. Но модель не согласна с обвинениями и верит, что восторжествует правда.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
