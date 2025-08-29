"Внучка и дедушка?": новые фото Григория Лепса с 19-летней невестой вызвали бурю в Сети

19-летняя Аврора Киба сопровождала своего будущего мужа 63-летнего Григория Лепса на музыкальном конкурсе "Новая волна". Их совместные выходы в свет, несмотря на то, что пара уже давно заявила о своих отношениях, постоянно становятся предметом бурных обсуждений, сообщает Zakon.kz.

Так, 29 августа 2025 года студентка опубликовала пост из серии фотографий со следующей подписью:

"Наши прекрасные три дня, проведенные на "Новой волне".

Об отношениях музыканта стало известно осенью 2024 года. Зимой того же года Лепс, несмотря на большую разницу в возрасте, объявил Аврору женой.

Отношения к паре, судя по комментариям, делится на два лагеря. Если одни называют их любовь пиаром, то другие желают счастья.

Наконец-то Лепс заиграл новыми красками. Аврора – топ.

Все образы классные. Шикарные!

Что общего у видалого мужика и этой девчонки?

Она-то что делает в кадре? Какое имеет отношение к творчеству?

Дите какое.

Для чего нужен даже такой талантливый со вставной челюстью и привычками алкоголика в столь юном возрасте? Взрослая и адекватная не подписалась бы.

Противно смотреть.

Очень гармонично.

Вы прекрасно смотритесь, несмотря на злые языки!

Это же надо так любить деньги, внучка и дедушка.

У Диброва ему нужно проконсультироваться.

Впрочем, как отмечают пользователи Сети, Аврора время от времени чистит комментарии. Кроме того, девушка пытается превратить весь полученный негатив в веселые, как ей кажется, видео, называя Лепса сахарной ватой.

