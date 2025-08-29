"Внучка и дедушка?": новые фото Григория Лепса с 19-летней невестой вызвали бурю в Сети
Так, 29 августа 2025 года студентка опубликовала пост из серии фотографий со следующей подписью:
"Наши прекрасные три дня, проведенные на "Новой волне".
Об отношениях музыканта стало известно осенью 2024 года. Зимой того же года Лепс, несмотря на большую разницу в возрасте, объявил Аврору женой.
Отношения к паре, судя по комментариям, делится на два лагеря. Если одни называют их любовь пиаром, то другие желают счастья.
- Наконец-то Лепс заиграл новыми красками. Аврора – топ.
- Все образы классные. Шикарные!
- Что общего у видалого мужика и этой девчонки?
- Она-то что делает в кадре? Какое имеет отношение к творчеству?
- Дите какое.
- Для чего нужен даже такой талантливый со вставной челюстью и привычками алкоголика в столь юном возрасте? Взрослая и адекватная не подписалась бы.
- Противно смотреть.
- Очень гармонично.
- Вы прекрасно смотритесь, несмотря на злые языки!
- Это же надо так любить деньги, внучка и дедушка.
- У Диброва ему нужно проконсультироваться.
Впрочем, как отмечают пользователи Сети, Аврора время от времени чистит комментарии. Кроме того, девушка пытается превратить весь полученный негатив в веселые, как ей кажется, видео, называя Лепса сахарной ватой.
