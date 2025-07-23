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Культура и шоу-бизнес

19-летняя невеста Григория Лепса оказалась богаче своего жениха

Артисты, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 08:55 Фото: Instagram/gvleps
19-летняя Аврора Киба оказалась состоятельнее своего знаменитого жениха. Согласно расследованию Life.ru, расходы девушки значительно превышают капитал 63-летнего Григория Лепса, сообщает Zakon.kz.

Российский певец иногда упоминает, что обеспечивает девушку.

"Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Правда, эти перелеты выматывают мой кошелек. Но мы давно не виделись", – сказал как-то артист.

Изданию стало известно, что Аврора снимает двухкомнатную квартиру в особняке ар-деко на Пембрук-роуд в респектабельном районе Кенсингтон в Лондоне, где сейчас учится.

Аренда такого жилья составляет до 3250 фунтов стерлингов в месяц – 2 млн 337 тыс. 238 тенге. А обучение в Лондонском колледже моды обходится минимум в 20 тысяч евро в год – 12 млн 487 тыс. 400 тенге.

При этом большая часть предприятий Лепса не столь прибыльна. Стабилен лишь его продюсерский центр, который ежегодно приносит 7,5 млн рублей. Доход покойного отца Кибы – Ильи Белякова – в шесть раз превышал нынешний заработок артиста. Общая стоимость недвижимости семьи Кибы на данный момент составляет более 3 миллиардов.

У матери Авроры есть квартира в элитном жилом комплексе "Имперский дом", а также апартаменты в ЖК "Дом на Ефремова". Также она владеет еще несколькими квартирами в Москве разной ценовой категории, предположительно виллой на итальянском курорте Форте-деи-Марми и коммерческой недвижимостью у Кремля.

Ранее жена Кайрата Нуртаса поделилась радостной новостью.

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Аксинья Титова
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