#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.54
628.31
6.7
Культура и шоу-бизнес

Заявление певца Беркута оскорбило некоторых его подписчиков

Казахстанский певец, артист, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 08:42 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Казахстанский певец Беркут выразил мнение насчет чрезмерного потребления и кредитной зависимости. По его словам, не стоит брать кредиты на автомобили и прочее. Он считает, что жить нужно по средствам, сообщает Zakon.kz.

Как сказал артист, залезать в долги – это неправильно.

"У всех разная ситуация, я понимаю. Но все же, по возможности, старайтесь не брать кредиты и не влезать в долги. Дом – это еще ладно, нужная вещь. Но брать машину в кредит – это уже… Пусть Аллах поможет всем. Пусть впереди будет больше светлых и хороших дней", – подписал свое видео Беркут.

К его словам присоединилась и супруга – певица Аиша. Она сказала, что каждый хочет жить хорошо и во многом на это влияют соцсети.

"Люди видят, как живут другие, и хотят так же… По сути говоря – это зависть… Это присуще каждому, нам тоже", – подчеркнула она.

Однако не все подписчики оценили услышанное положительно:

  • Он сказал, что не стоит брать машину в кредит? Если так, значит, он богатый человек. Никто не берет кредиты от хорошей жизни. Просто не хватает, не могут иначе – вот и берут. Откуда им знать, как живет простой народ? Недаром говорят: сытый голодного не поймет. Сейчас без машины никуда. Раньше уважала и слушала этого певца, но теперь мое мнение изменилось… Слова его больно задели.
  • По идее очень правильно сказано, поддерживаю, но, когда все есть – рассуждать и давать советы проще, согласитесь.
  • Все правильно, нужно жить по средствам.

Ранее публику покорило трогательное признание Макпал Исабековой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Звезда "Двойного форсажа" Ева Мендес планирует появиться на экране с Райаном Гослингом
Культура и шоу-бизнес
01:53, 30 августа 2025
Звезда "Двойного форсажа" Ева Мендес планирует появиться на экране с Райаном Гослингом
Принцесса Дубая Махра обручилась с американским рэпером
Культура и шоу-бизнес
00:09, 30 августа 2025
Принцесса Дубая Махра обручилась с американским рэпером
"Вы точно казахи?": Казнет шутит над гостями, пришедшими на той за два месяца
Культура и шоу-бизнес
17:52, 29 августа 2025
"Вы точно казахи?": Казнет шутит над гостями, пришедшими на той за два месяца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: