Заявление певца Беркута оскорбило некоторых его подписчиков

Казахстанский певец Беркут выразил мнение насчет чрезмерного потребления и кредитной зависимости. По его словам, не стоит брать кредиты на автомобили и прочее. Он считает, что жить нужно по средствам, сообщает Zakon.kz.

Как сказал артист, залезать в долги – это неправильно.

"У всех разная ситуация, я понимаю. Но все же, по возможности, старайтесь не брать кредиты и не влезать в долги. Дом – это еще ладно, нужная вещь. Но брать машину в кредит – это уже… Пусть Аллах поможет всем. Пусть впереди будет больше светлых и хороших дней", – подписал свое видео Беркут.

К его словам присоединилась и супруга – певица Аиша. Она сказала, что каждый хочет жить хорошо и во многом на это влияют соцсети.

"Люди видят, как живут другие, и хотят так же… По сути говоря – это зависть… Это присуще каждому, нам тоже", – подчеркнула она.

Однако не все подписчики оценили услышанное положительно:

Он сказал, что не стоит брать машину в кредит? Если так, значит, он богатый человек. Никто не берет кредиты от хорошей жизни. Просто не хватает, не могут иначе – вот и берут. Откуда им знать, как живет простой народ? Недаром говорят: сытый голодного не поймет. Сейчас без машины никуда. Раньше уважала и слушала этого певца, но теперь мое мнение изменилось… Слова его больно задели.

По идее очень правильно сказано, поддерживаю, но, когда все есть – рассуждать и давать советы проще, согласитесь.

Все правильно, нужно жить по средствам.

