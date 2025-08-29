#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.76
627.62
6.7
Культура и шоу-бизнес

"Сто лет не виделись": публику покорило трогательное признание Макпал Исабековой

Макпал Исабекова, встреча, Доминик Джокер, Бишкек, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 11:26 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская артистка Макпал Исабекова выступила на музыкальном вечере в Бишкеке. Исполнительницу хита "Ноябрь" тепло встретила местная публика. Также знаменитость рассказала об одном важном для нее знакомстве, сообщает Zakon.kz.

"Сцена мне подходит", – гласит краткая подпись к ее публикации.

Комментаторы не заставили себя ждать и осыпали певицу многочисленными комплиментами.

  • А какая фигура, вам все идет.
  • Моя любимая певица.
  • Красотка.
  • Самая простая.
  • Здорово, что вы вернулись.
  • Дива.
  • Какая красивая.

Одним из примечательных моментов вечера стала встреча Исабековой с российским музыкантом Домиником Джокером.

"Сто лет не виделись. Рада была встрече. Автор многих моих песен и любимой песни "Бесконечность", – подписала Stories Исабекова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 11:26
"Когда мир был иным": Макпал Исабекова оживила воспоминания казахстанцев

Ранее мы рассказывали, что младшая сестренка известного казахстанского артиста Димаша Кудайбегена празднует день рождения. Сегодня, 29 августа 2025 года, Раушан исполнилось 24 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"С днем рождения, принцесса!": семья Димаша Кудайбегена отмечает особый день
Культура и шоу-бизнес
10:20, Сегодня
"С днем рождения, принцесса!": семья Димаша Кудайбегена отмечает особый день
На роль Сильвестра Сталлоне нашли актера
Культура и шоу-бизнес
07:33, Сегодня
На роль Сильвестра Сталлоне нашли актера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: