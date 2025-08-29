"Сто лет не виделись": публику покорило трогательное признание Макпал Исабековой

Казахстанская артистка Макпал Исабекова выступила на музыкальном вечере в Бишкеке. Исполнительницу хита "Ноябрь" тепло встретила местная публика. Также знаменитость рассказала об одном важном для нее знакомстве, сообщает Zakon.kz.

"Сцена мне подходит", – гласит краткая подпись к ее публикации. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Исабекова Макпал (@makosyai) Комментаторы не заставили себя ждать и осыпали певицу многочисленными комплиментами. А какая фигура, вам все идет.

Моя любимая певица.

Красотка.

Самая простая.

Здорово, что вы вернулись.

Дива.

Какая красивая. Одним из примечательных моментов вечера стала встреча Исабековой с российским музыкантом Домиником Джокером. "Сто лет не виделись. Рада была встрече. Автор многих моих песен и любимой песни "Бесконечность", – подписала Stories Исабекова. Материал по теме "Когда мир был иным": Макпал Исабекова оживила воспоминания казахстанцев Ранее мы рассказывали, что младшая сестренка известного казахстанского артиста Димаша Кудайбегена празднует день рождения. Сегодня, 29 августа 2025 года, Раушан исполнилось 24 года.

