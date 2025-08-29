"Сто лет не виделись": публику покорило трогательное признание Макпал Исабековой
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская артистка Макпал Исабекова выступила на музыкальном вечере в Бишкеке. Исполнительницу хита "Ноябрь" тепло встретила местная публика. Также знаменитость рассказала об одном важном для нее знакомстве, сообщает Zakon.kz.
"Сцена мне подходит", – гласит краткая подпись к ее публикации.
Комментаторы не заставили себя ждать и осыпали певицу многочисленными комплиментами.
- А какая фигура, вам все идет.
- Моя любимая певица.
- Красотка.
- Самая простая.
- Здорово, что вы вернулись.
- Дива.
- Какая красивая.
Одним из примечательных моментов вечера стала встреча Исабековой с российским музыкантом Домиником Джокером.
"Сто лет не виделись. Рада была встрече. Автор многих моих песен и любимой песни "Бесконечность", – подписала Stories Исабекова.
