Баян Алагузова поделилась фотографией с отдыха
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова, недавно отметившая большой семейный праздник, уехала из страны, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram продюсер опубликовала фото в купальнике. Она рассказала подписчикам, что уехала на курорт.
"Я снова в любимом месте", – подписала Баян Алагузова пост.
Судя по геотегу в социальной сети, актриса отдыхает в турецкой Анталье. Кто составил компанию продюсеру и на какое время она отправилась отдыхать, знаменитость не уточнила.
