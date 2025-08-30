Баян Алагузова поделилась фотографией с отдыха

Казахстанский продюсер Баян Алагузова, недавно отметившая большой семейный праздник, уехала из страны, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram продюсер опубликовала фото в купальнике. Она рассказала подписчикам, что уехала на курорт.

"Я снова в любимом месте", – подписала Баян Алагузова пост.

Судя по геотегу в социальной сети, актриса отдыхает в турецкой Анталье. Кто составил компанию продюсеру и на какое время она отправилась отдыхать, знаменитость не уточнила.

Ранее мы писали о том, что заявление певца Беркута оскорбило некоторых его подписчиков.