Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова поделилась фотографией с отдыха

Казахстанская продюсер, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 22:59 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова, недавно отметившая большой семейный праздник, уехала из страны, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram продюсер опубликовала фото в купальнике. Она рассказала подписчикам, что уехала на курорт.

"Я снова в любимом месте", – подписала Баян Алагузова пост.

Судя по геотегу в социальной сети, актриса отдыхает в турецкой Анталье. Кто составил компанию продюсеру и на какое время она отправилась отдыхать, знаменитость не уточнила.

Ранее мы писали о том, что заявление певца Беркута оскорбило некоторых его подписчиков. 

Аксинья Титова
