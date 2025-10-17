#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала уединенный отдых на дубайском курорте

Просер, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 08:59 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова приехала в Абу-Даби (ОАЭ) на несколько дней. Фото с отдыха она опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На новом фотоснимке продюсер проводит время на пляже:

"Приехали в Абудаби на несколько дней, по работе, супруг встречается с партнерами, я со своими девочками, разбавляем наши рабочие будни красивыми съемками. Впервые тут, обычное дело – Дубай, с его роскошью, а тут так замечательно, тихо по-семейному, вода живая, просто волшебная. В следующий раз предпочту этот город", – подписала актриса пост.

Подписчики живо отреагировали на публикацию Баян:

  • Да, Баян, вы классная. Прям так красива! Смотреть одно удовольствие на вас.
  • Вы – мотиватор для женщин.
  • Символ красоты!

Ранее сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Фото Баян Алагузовой с неизвестным мужчиной обсуждают в Сети
22:10, 16 июля 2025
Фото Баян Алагузовой с неизвестным мужчиной обсуждают в Сети
Переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание
23:51, 11 февраля 2025
Переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание
Баян Алагузова неудачно испытала себя в экстремальном виде транспорта
03:39, 25 марта 2025
Баян Алагузова неудачно испытала себя в экстремальном виде транспорта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: