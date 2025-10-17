Баян Алагузова показала уединенный отдых на дубайском курорте

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер Баян Алагузова приехала в Абу-Даби (ОАЭ) на несколько дней. Фото с отдыха она опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На новом фотоснимке продюсер проводит время на пляже: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) "Приехали в Абудаби на несколько дней, по работе, супруг встречается с партнерами, я со своими девочками, разбавляем наши рабочие будни красивыми съемками. Впервые тут, обычное дело – Дубай, с его роскошью, а тут так замечательно, тихо по-семейному, вода живая, просто волшебная. В следующий раз предпочту этот город", – подписала актриса пост. Подписчики живо отреагировали на публикацию Баян: Да, Баян, вы классная. Прям так красива! Смотреть одно удовольствие на вас.

Вы – мотиватор для женщин.

Символ красоты! Ранее сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: