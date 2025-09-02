#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас поразил поклонников необычным поступком

Казахстанский певец, артист, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 04:30 Фото: Instagram/kairat_nurr
В социальных сетях обсуждают отрывок видео, на котором казахстанский певец Кайрат Нуртас дарит огромный букет цветов певице Назиме. Многие казахстанцы думали, что букет был для супруги артиста, сообщает Zakon.kz.

Некоторые решили, что это эпизод из нового клипа исполнителей .

Другая часть подписчиков певца имеет на этот счет другую версию:

  • Сначала так обрадовалась, думала, к жене пришел, а потом поняла, что ошиблась.
  • Назима очень даже воспитанная, приятная девушка. У нее уровень другой.
  • Это же просто клип?

Ранее сообщалось, что "Кремлевский волшебник" c Джудом Лоу в роли Путина получил неоднозначные оценки критиков.

Аксинья Титова
