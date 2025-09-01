#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой показал, как в центре Москвы исполнили легендарный хит Аллы Пугачёвой

российский композитор Игорь Крутой, певица Алла Пугачёва, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 12:10 Фото: Instagram/igorkrutoy65, Instagram/alla_orfey
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой накануне, 31 августа 2025 года, опубликовал в своем Instagram новое видео, снятое в центре Москвы, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах видно, как толпа исполняет легендарный хит Аллы Пугачёвой, музыку к которому написал Игорь Крутой, а слова – Валерия Горбачёва.

"Минувшей ночью в центре Москвы прощались с уходящим летом моей "Любовь, похожая на сон", – написал под публикацией 71-летний маэстро.

Подписчики Крутого с восторгом оценили ролик и поблагодарили своего кумира за такие песни:

  • "Красота".
  • "Атмосферно".
  • "Супер, маэстро!"
  • "Обожаю вас и все это".
  • "Ваши песни всегда поют у нас хором!"
  • "Ой, какая атмосфера чудесная и родная".
  • "Да! Пела в этом хоре в эту ночь и это было великолепно! Благодарю, Игорь Яковлевич".
  • "Игорь Яковлевич, спасибо вам за такие песни, которые останутся на века! Здоровья вам на долгие годы и еще много вот таких шедевров!"
  • "Игорь Яковлевич, ваш шедевр на все времена... Он был, есть и будет всегда. Маэстро, очень приятно за вас. Красивая ностальгия и прекрасные воспоминания".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 12:10
"Крутой! Заслуженно!": Сеть бурно отреагировала на победу казахстанца на международном конкурсе

Ранее Игорь Крутой и Ирина Аллегрова сорвали овации, исполнив хит "Незаконченный роман" на "Новой волне".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Джуд Лоу рассказал о сложностях в исполнении роли Путина в "Кремлевском волшебнике"
Культура и шоу-бизнес
10:47, Сегодня
Джуд Лоу рассказал о сложностях в исполнении роли Путина в "Кремлевском волшебнике"
Джорджу Клуни запретили выходить в свет из-за проблем со здоровьем
Культура и шоу-бизнес
04:11, 01 сентября 2025
Джорджу Клуни запретили выходить в свет из-за проблем со здоровьем
Умерла известная актриса Болливуда Прия Маратхе
Культура и шоу-бизнес
01:15, 01 сентября 2025
Умерла известная актриса Болливуда Прия Маратхе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: