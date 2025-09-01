Игорь Крутой показал, как в центре Москвы исполнили легендарный хит Аллы Пугачёвой

Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой накануне, 31 августа 2025 года, опубликовал в своем Instagram новое видео, снятое в центре Москвы, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах видно, как толпа исполняет легендарный хит Аллы Пугачёвой, музыку к которому написал Игорь Крутой, а слова – Валерия Горбачёва.

"Минувшей ночью в центре Москвы прощались с уходящим летом моей "Любовь, похожая на сон", – написал под публикацией 71-летний маэстро.

Подписчики Крутого с восторгом оценили ролик и поблагодарили своего кумира за такие песни:

"Красота".

"Атмосферно".

"Супер, маэстро!"

"Обожаю вас и все это".

"Ваши песни всегда поют у нас хором!"

"Ой, какая атмосфера чудесная и родная".

"Да! Пела в этом хоре в эту ночь и это было великолепно! Благодарю, Игорь Яковлевич".

"Игорь Яковлевич, спасибо вам за такие песни, которые останутся на века! Здоровья вам на долгие годы и еще много вот таких шедевров!"

"Игорь Яковлевич, ваш шедевр на все времена... Он был, есть и будет всегда. Маэстро, очень приятно за вас. Красивая ностальгия и прекрасные воспоминания".

Материал по теме "Крутой! Заслуженно!": Сеть бурно отреагировала на победу казахстанца на международном конкурсе

Ранее Игорь Крутой и Ирина Аллегрова сорвали овации, исполнив хит "Незаконченный роман" на "Новой волне".