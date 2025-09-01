Игорь Крутой показал, как в центре Москвы исполнили легендарный хит Аллы Пугачёвой
Фото: Instagram/igorkrutoy65, Instagram/alla_orfey
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой накануне, 31 августа 2025 года, опубликовал в своем Instagram новое видео, снятое в центре Москвы, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных кадрах видно, как толпа исполняет легендарный хит Аллы Пугачёвой, музыку к которому написал Игорь Крутой, а слова – Валерия Горбачёва.
"Минувшей ночью в центре Москвы прощались с уходящим летом моей "Любовь, похожая на сон", – написал под публикацией 71-летний маэстро.
Подписчики Крутого с восторгом оценили ролик и поблагодарили своего кумира за такие песни:
- "Красота".
- "Атмосферно".
- "Супер, маэстро!"
- "Обожаю вас и все это".
- "Ваши песни всегда поют у нас хором!"
- "Ой, какая атмосфера чудесная и родная".
- "Да! Пела в этом хоре в эту ночь и это было великолепно! Благодарю, Игорь Яковлевич".
- "Игорь Яковлевич, спасибо вам за такие песни, которые останутся на века! Здоровья вам на долгие годы и еще много вот таких шедевров!"
- "Игорь Яковлевич, ваш шедевр на все времена... Он был, есть и будет всегда. Маэстро, очень приятно за вас. Красивая ностальгия и прекрасные воспоминания".
"Крутой! Заслуженно!": Сеть бурно отреагировала на победу казахстанца на международном конкурсе
Ранее Игорь Крутой и Ирина Аллегрова сорвали овации, исполнив хит "Незаконченный роман" на "Новой волне".
