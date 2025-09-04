#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"В положении? Где муж?": осенний пост Динары Сатжан вызвал бурю вопросов

Динара Сатжан, пикник, Казахстан, вопрос от фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 12:46 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская ведущая Динара Сатжан устроила пикник на природе под легендарный хит Михаила Шуфутинского "3 сентября". Предприниматель поделилась не только видео, но и серией красочных фото с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Новые публикации вызвали у ее подписчиков не только восхищение, но и интересные вопросы. Так, кто-то предположил, что знаменитость находится в положении. Также многих интересует отсутствие мужа в кадре.

Сама же Сатжан в подписи к посту заявила, что любит осень, поскольку считает, что это лучшее время года.

  • Зачем ей две тыквы в лесу?
  • Такие теплые фотографии.
  • Не перестаю восхищаться вашей энергией и стилем.
  • Так привыкла видеть вас в деловом стиле, непривычно.
  • Очень красивая и женственная.
  • Почему одна?
  • Чашки две стоят, значит, не одна, а где же муж. Вроде недавно выходила замуж?
  • Как одеваться в Астану завтра?
  • Где Жумабек?
  • В положении? – спрашивают подписчики в комментариях.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 12:46
"Это Сайран, детка": Динара Сатжан впечатлилась обновленным озером в Алматы

Не так давно Динара Сатжан поделилась успехами своей дочери. Что она рассказала, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
