"В положении? Где муж?": осенний пост Динары Сатжан вызвал бурю вопросов
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская ведущая Динара Сатжан устроила пикник на природе под легендарный хит Михаила Шуфутинского "3 сентября". Предприниматель поделилась не только видео, но и серией красочных фото с аудиторией, сообщает Zakon.kz.
Новые публикации вызвали у ее подписчиков не только восхищение, но и интересные вопросы. Так, кто-то предположил, что знаменитость находится в положении. Также многих интересует отсутствие мужа в кадре.
Сама же Сатжан в подписи к посту заявила, что любит осень, поскольку считает, что это лучшее время года.
- Зачем ей две тыквы в лесу?
- Такие теплые фотографии.
- Не перестаю восхищаться вашей энергией и стилем.
- Так привыкла видеть вас в деловом стиле, непривычно.
- Очень красивая и женственная.
- Почему одна?
- Чашки две стоят, значит, не одна, а где же муж. Вроде недавно выходила замуж?
- Как одеваться в Астану завтра?
- Где Жумабек?
- В положении? – спрашивают подписчики в комментариях.
Не так давно Динара Сатжан поделилась успехами своей дочери. Что она рассказала, можно прочитать по этой ссылке.
