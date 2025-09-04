"В положении? Где муж?": осенний пост Динары Сатжан вызвал бурю вопросов

Казахстанская ведущая Динара Сатжан устроила пикник на природе под легендарный хит Михаила Шуфутинского "3 сентября". Предприниматель поделилась не только видео, но и серией красочных фото с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Новые публикации вызвали у ее подписчиков не только восхищение, но и интересные вопросы. Так, кто-то предположил, что знаменитость находится в положении. Также многих интересует отсутствие мужа в кадре.

Сама же Сатжан в подписи к посту заявила, что любит осень, поскольку считает, что это лучшее время года.

Зачем ей две тыквы в лесу?

Такие теплые фотографии.

Не перестаю восхищаться вашей энергией и стилем.

Так привыкла видеть вас в деловом стиле, непривычно.

Очень красивая и женственная.

Почему одна?

Чашки две стоят, значит, не одна, а где же муж. Вроде недавно выходила замуж?

Как одеваться в Астану завтра?

Где Жумабек?

В положении? – спрашивают подписчики в комментариях.

