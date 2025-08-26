"Это Сайран, детка": Динара Сатжан впечатлилась обновленным озером в Алматы
Как оказалось, знаменитость для времяпрепровождения на свежем воздухе выбрала недавно благоустроенное искусственное озеро Сайран.
Судя по опубликованным видео и фотографиям, Сатжан приглянулось преображение.
"На Сайране уточки плавают. Прикольно. Еще здесь лотосы растут", – прокомментировала одну из коротких записей она.
"Это Сайран, детка", – гласит подпись уже к фотографии.
Материал по теме
Материал по теме
Сайран создан на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов при помощи плотины. Также это одно из старейших водохранилищ города. В последний раз капитальный ремонт здесь был 35 лет назад.
Ранее мы уже рассказывали, что после масштабного обновления Сайрана стражам порядка приходится работать в усиленном режиме. Так, нарушители привлекаются к ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения, загрязнение территории, приставание в общественных местах, несоблюдение правил благоустройства, а также за торговлю в неустановленных местах.