Культура и шоу-бизнес

"Это Сайран, детка": Динара Сатжан впечатлилась обновленным озером в Алматы

Динара Сатжан, прогулка по Алматы, , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:24 Фото: Instagram/dinarasatzhan
На прошедших выходных казахстанская ведущая Динара Сатжан прилетела в Алматы и стала гостьей грандиозного вечера, который устроили Турсен и Баян Алагузовы. Уже после предпринимательница отправилась на прогулку по городу, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, знаменитость для времяпрепровождения на свежем воздухе выбрала недавно благоустроенное искусственное озеро Сайран.

Судя по опубликованным видео и фотографиям, Сатжан приглянулось преображение.

"На Сайране уточки плавают. Прикольно. Еще здесь лотосы растут", – прокомментировала одну из коротких записей она.

"Это Сайран, детка", – гласит подпись уже к фотографии.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:24
Красиво, но местами опасно: что нравится алматинцам на Сайране и чем недовольны местные экстремалы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:24
"Сайрандивы": алматинцы бурно спорят о преображении озера Сайран

Сайран создан на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов при помощи плотины. Также это одно из старейших водохранилищ города. В последний раз капитальный ремонт здесь был 35 лет назад.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:24
Как выглядит озеро Сайран после глобальной реконструкции – фоторепортаж

Ранее мы уже рассказывали, что после масштабного обновления Сайрана стражам порядка приходится работать в усиленном режиме. Так, нарушители привлекаются к ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения, загрязнение территории, приставание в общественных местах, несоблюдение правил благоустройства, а также за торговлю в неустановленных местах.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
