"Филиппович?!": сходство сына Стоцкой с Киркоровым шокировало Сеть

Российская певица Анастасия Стоцкая опубликовала снимки со своими детьми, сделанные 1 сентября, и вызвала волну осуждения и обсуждений, сообщает Zakon.kz.

42-летняя артистка проводила в школу 14-летнего сына Александра и 8-летнюю дочь Веру.

"С Днем знаний всех причастных! Пусть учеба будет легкой и увлекательной, знания крепкими, а друзья верными. Прослезилась оттого, как дети выросли за лето, как радостно детей встречали одноклассники. У нас самые дружные классы 8В и 2Б, и я рада, что мои дети учатся именно в этой школе, с радостью идут на занятия, у меня такого воодушевления в моем детстве не было. Дорогие учителя, спасибо вам за ваше огромное сердце, бесконечное терпение и вдохновение, которое вы дарите нашим детям каждый день. А мы, родители, будем вместе преодолевать трудности и радоваться победам!" – подписала фоторяд Стоцкая.

Подписчики певицы в комментариях разделились на три лагеря. Одни осудили ее внешний вид:

Ну мама и вырядилась?! На пляж?

Настя, вы красивая женщина и дети ваши тоже. Но что это за наряды на родителях?

Все хорошо, но шорты все портят, по-моему.

Со вкусом печалька.

Дети оделись красиво, а мама как черт на утренник.

Другие комментаторы обратили внимание на сходство сына Анастасии с певцом Филиппом Киркоровым:

Сын – копия Киркорова.

– Филипповичи оба.

Все-таки, наверное, дети Киркорова, уж очень похожи.

А где Киркоров?

Дети на Киркорова похожи очень.

Это что, сын Киркорова??? И высокий такой же.

И третья группа комментаторов вступилась за Анастасию:

На самом деле мальчик действительно похож на Филиппа, но муж Анастасии тоже чем-то похож на Филиппа, вот и вся разгадка, А то раздули прям целый сериал из этого сходства.

Настя, вы очень похудели – не узнать, красавица были и есть, здоровья вашей семье, успехов в учебе.

– Дети похожи на своего отца!!! Ничего общего с Киркоровым!

В добрый путь!

Молодец! Красивая семья. Так хорошо выглядеть надо постараться.

Почему все комментарии женщин в адрес Насти так злы и агрессивны? Что с вами, дорогие? Где ваша женская солидарность? Даже если она не так оделась или неправильно себя повела, одна женщина никогда не должна ставить другую в неловкое положение. Кроме того, каждый человек имеет право носить ту одежду, которая ему нравится. Дорогие, либо говорите добрые слова, либо просто молчите.

Анастасия Стоцкая родила детей в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном, который длился девять лет. Пара разошлась в 2019 году. Несмотря на расставание, Абгарян регулярно проводит время с детьми. С Филиппом Киркоровым Стоцкая сотрудничает с 2002 года: он стал ее продюсером после того, как заметил в одном из спектаклей. Вскоре Киркоров и Стоцкая вместе сыграли в русскоязычной версии мюзикла "Чикаго".

