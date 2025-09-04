Михаил Ефремов после освобождения вернулся на сцену

Российский актер Михаил Ефремов, отбывший срок в колонии и вернувшийся на свободу в 2025 году, официально присоединился к труппе театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 сентября пишет ТАСС.

По данным агентства, Никита Михалков лично представил Ефремова коллективу во время собрания, посвященного открытию нового театрального сезона. Режиссер подчеркнул, что артисту пришлось пройти через тяжелые испытания, которые позволили ему переосмыслить многое.

"Я не сомневаюсь в его большом актерском таланте и уверен, что работа в театре будет полезна и для нас, и для него", – отметил Михалков.

