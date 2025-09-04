#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Михаил Ефремов после освобождения вернулся на сцену

Михаил Ефремов, Никита Михалков, работа, театр , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 22:40 Фото: wikipedia
Российский актер Михаил Ефремов, отбывший срок в колонии и вернувшийся на свободу в 2025 году, официально присоединился к труппе театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 сентября пишет ТАСС.

По данным агентства, Никита Михалков лично представил Ефремова коллективу во время собрания, посвященного открытию нового театрального сезона. Режиссер подчеркнул, что артисту пришлось пройти через тяжелые испытания, которые позволили ему переосмыслить многое.

"Я не сомневаюсь в его большом актерском таланте и уверен, что работа в театре будет полезна и для нас, и для него", – отметил Михалков.

Ранее сообщалось, что итальянский модельер Джорджо Армани умер в возрасте 91 года. 

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
