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Культура и шоу-бизнес

Михаил Ефремов возвращается на сцену после тюрьмы

Актер, артист, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 07:59 Фото: wikipedia
Российский актер Михаил Ефремов после длительного перерыва может вернуться на сцену в новом спектакле Никиты Михалкова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил режиссер в интервью ТАСС, репетиции постановки могут начаться уже осенью, если актер не передумает.

Проект, в котором будет работать Ефремов, представляет собой театральную адаптацию знаменитого фильма Михалкова "Без свидетелей" (1983). В оригинальной картине блистали Ирина Купченко и Михаил Ульянов, а теперь главные роли исполнят Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

"К осени мы должны начать репетиции. Надеюсь, Миша не изменит своего решения. Начало работы над спектаклем напрямую зависит от съемочного графика Анны Михалковой: как только она освободится, репетиции стартуют в полном объеме", – пояснил Никита Сергеевич.

Для актера это первое серьезное возвращение в профессию после освобождения по УДО.

Ранее мы сообщали, что единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена получила диплом. Раушан окончила медицинский университет. С этим важным событием ее поспешили поздравить родители и общественность.

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Аксинья Титова
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