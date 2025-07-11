Михаил Ефремов возвращается на сцену после тюрьмы

Российский актер Михаил Ефремов после длительного перерыва может вернуться на сцену в новом спектакле Никиты Михалкова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил режиссер в интервью ТАСС, репетиции постановки могут начаться уже осенью, если актер не передумает.

Проект, в котором будет работать Ефремов, представляет собой театральную адаптацию знаменитого фильма Михалкова "Без свидетелей" (1983). В оригинальной картине блистали Ирина Купченко и Михаил Ульянов, а теперь главные роли исполнят Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

"К осени мы должны начать репетиции. Надеюсь, Миша не изменит своего решения. Начало работы над спектаклем напрямую зависит от съемочного графика Анны Михалковой: как только она освободится, репетиции стартуют в полном объеме", – пояснил Никита Сергеевич.

Для актера это первое серьезное возвращение в профессию после освобождения по УДО.

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