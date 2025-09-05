#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Верните тот стиль": Филипп Киркоров показал, каким был с Джорджо Армани

Филипп Киркоров, Армани, фотосессия, стиль, воспоминания, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 13:19 Фото: Instagram/fkirkorov
4 сентября 2025 года в Италии скончался один из известнейших модельеров в мире, предприниматель, основатель компании Armani Джорджо Армани. Он занимал пост генерального и креативного директора компании до самой смерти, сообщает Zakon.kz.

Представители высокой моды и не только отдали дань памяти Армани в социальных сетях.

К примеру, модельер Донателла Версаче написала: "Сегодня мир потерял гиганта, он вошел в историю и его будут помнить всегда".

Интересно, но с речью выступил и российский артист Филипп Киркоров. Он продемонстрировал фотосессию с западным дизайнером. Как оказалось, встреча состоялась еще в 2009 году в Москве.

"Ушла Легенда… Джорджо Армани… Помню и храню в памяти наш "fashion-дуэт".Филипп Киркоров

Также король российского шоу-бизнеса процитировал Эвелину Хромченко, которая подробно рассказала о проекте, который свел двух звезд.

Так, Хромченко организовывала фотосессию, задуманную в честь официального запуска Emporio Armani в России.

"Крайне занятый мистер Армани нашел необходимым лично посмотреть записи концертов Филиппа Киркорова (кстати, был в восторге) перед тем, как согласиться на этот затратный спецпроект", – отметила модный эксперт.

Джорджо, как утверждается, добавлял новые детали в уже собранные и заверенные им лично комплекты. Например, шарфы, которые изначально не планировались.

"Пришлось изрядно поволноваться за доставку костюмов в Москву, ведь предметы одежды по меркам двухметрового красавца Филиппа мы собирали в бутиках по всему миру, что мистер Армани заметил и оценил…", – заключила Хромченко.

Примечательно, что новая публикация Киркорова вызвала волну восхищения у его подписчиков.

  • Филипп Бедросович, верните себе такой образ и стиль, пожалуйста. Как вам идет с такой стрижкой. Молод, красивый. Эти глаза бездонные!
  • Какой красивый!
  • Вам лучше без тату... Как оригинально, прекрасно
  • Филипп, тут вы шикарный. Как вам идет это все.
  • Выглядит гораздо моложе.
  • Филипп – шикарный, я в восторге!
  • Филипп такой брутальный!
  • Самая классная прическа из которых были, подчеркивает красоту глаз.
  • Какой ты здесь красивый, сделай снова такой образ.
  • Какой Филипп красивый... Жаль, что был.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 13:19
Умер модельер Джорджо Армани

28 августа Киркоров сообщил аудитории печальную новость: не стало его любимого пса по кличке Хари. Известно, что питомец скончался, не дождавшись хозяина с гастролей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
