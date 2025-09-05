"Верните тот стиль": Филипп Киркоров показал, каким был с Джорджо Армани
Представители высокой моды и не только отдали дань памяти Армани в социальных сетях.
К примеру, модельер Донателла Версаче написала: "Сегодня мир потерял гиганта, он вошел в историю и его будут помнить всегда".
Интересно, но с речью выступил и российский артист Филипп Киркоров. Он продемонстрировал фотосессию с западным дизайнером. Как оказалось, встреча состоялась еще в 2009 году в Москве.
"Ушла Легенда… Джорджо Армани… Помню и храню в памяти наш "fashion-дуэт".Филипп Киркоров
Также король российского шоу-бизнеса процитировал Эвелину Хромченко, которая подробно рассказала о проекте, который свел двух звезд.
Так, Хромченко организовывала фотосессию, задуманную в честь официального запуска Emporio Armani в России.
"Крайне занятый мистер Армани нашел необходимым лично посмотреть записи концертов Филиппа Киркорова (кстати, был в восторге) перед тем, как согласиться на этот затратный спецпроект", – отметила модный эксперт.
Джорджо, как утверждается, добавлял новые детали в уже собранные и заверенные им лично комплекты. Например, шарфы, которые изначально не планировались.
"Пришлось изрядно поволноваться за доставку костюмов в Москву, ведь предметы одежды по меркам двухметрового красавца Филиппа мы собирали в бутиках по всему миру, что мистер Армани заметил и оценил…", – заключила Хромченко.
Примечательно, что новая публикация Киркорова вызвала волну восхищения у его подписчиков.
- Филипп Бедросович, верните себе такой образ и стиль, пожалуйста. Как вам идет с такой стрижкой. Молод, красивый. Эти глаза бездонные!
- Какой красивый!
- Вам лучше без тату... Как оригинально, прекрасно
- Филипп, тут вы шикарный. Как вам идет это все.
- Выглядит гораздо моложе.
- Филипп – шикарный, я в восторге!
- Филипп такой брутальный!
- Самая классная прическа из которых были, подчеркивает красоту глаз.
- Какой ты здесь красивый, сделай снова такой образ.
- Какой Филипп красивый... Жаль, что был.
