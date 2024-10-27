Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за 8 млн рублей

26 октября работу Виктора Цоя продали за 76,9 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

По информации аукциона современного искусства Vladey, опубликованной на их официальном Telegram-канале, стоимость рисунка составила 60 тыс. евро, а 76 972 евро – это итоговая сумма с комиссией.

Известно, что рисунок выполнен музыкантом фломастерами в 1980-х годах.

Фото: Telegram/Vladey

Организаторы аукциона пишут, что образ "квадратноголовый человечка" характерен для творчества Цоя. Это не единственный его рисунок, который сделан фломастерами и почти все они проданы, кроме одного.

В конце октября в рамках онлайн-аукциона "Цифровое искусство" за 180 тыс. долларов на аукцион выставят картину, созданную роботом.