Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за 8 млн рублей
Фото: pixabay
26 октября работу Виктора Цоя продали за 76,9 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.
По информации аукциона современного искусства Vladey, опубликованной на их официальном Telegram-канале, стоимость рисунка составила 60 тыс. евро, а 76 972 евро – это итоговая сумма с комиссией.
Известно, что рисунок выполнен музыкантом фломастерами в 1980-х годах.
Фото: Telegram/Vladey
Организаторы аукциона пишут, что образ "квадратноголовый человечка" характерен для творчества Цоя. Это не единственный его рисунок, который сделан фломастерами и почти все они проданы, кроме одного.
В конце октября в рамках онлайн-аукциона "Цифровое искусство" за 180 тыс. долларов на аукцион выставят картину, созданную роботом.
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