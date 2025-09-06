Слишком много умников появилось: 51-летняя Алагузова опубликовала откровенное фото

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова поделилась с подписчиками новым снимком в купальнике, вызвав восторженные комментарии фанатов, сообщает Zakon.kz.

Фото она 6 сентября разместила на своей странице в Instagram. "Как-то раз, лет пять назад обещала не выкладывать фото в купальнике, забираю свои слова обратно, буду, а то слишком много умников появилось в инфо-поле, со своими вечными табу", – написала Алагузова под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) Фанаты оставили множество восхищенных комментариев: Мы поддерживаем! Баян, вы невероятно красивая и грациозная, мое восхищение!

Шикарная фигура, красивая молодая мамочка!

Красивая женщина, пусть слюной давятся! А ранее сообщалось, что Григорий Лепс подарил 19-летней невесте свыше 15 тыс. роз.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: