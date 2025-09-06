Слишком много умников появилось: 51-летняя Алагузова опубликовала откровенное фото
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова поделилась с подписчиками новым снимком в купальнике, вызвав восторженные комментарии фанатов, сообщает Zakon.kz.
Фото она 6 сентября разместила на своей странице в Instagram.
"Как-то раз, лет пять назад обещала не выкладывать фото в купальнике, забираю свои слова обратно, буду, а то слишком много умников появилось в инфо-поле, со своими вечными табу", – написала Алагузова под постом.
Фанаты оставили множество восхищенных комментариев:
- Мы поддерживаем! Баян, вы невероятно красивая и грациозная, мое восхищение!
- Шикарная фигура, красивая молодая мамочка!
- Красивая женщина, пусть слюной давятся!
