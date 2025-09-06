#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Слишком много умников появилось: 51-летняя Алагузова опубликовала откровенное фото

Баян Алагузова, фото, купальник , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 00:34 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова поделилась с подписчиками новым снимком в купальнике, вызвав восторженные комментарии фанатов, сообщает Zakon.kz.

Фото она 6 сентября разместила на своей странице в Instagram.

"Как-то раз, лет пять назад обещала не выкладывать фото в купальнике, забираю свои слова обратно, буду, а то слишком много умников появилось в инфо-поле, со своими вечными табу", – написала Алагузова под постом. 

Фанаты оставили множество восхищенных комментариев: 

  • Мы поддерживаем! Баян, вы невероятно красивая и грациозная, мое восхищение!
  • Шикарная фигура, красивая молодая мамочка!
  • Красивая женщина, пусть слюной давятся! 

А ранее сообщалось, что Григорий Лепс подарил 19-летней невесте свыше 15 тыс. роз. 

Айсулу Омарова
