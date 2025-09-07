Детали развода Дибровых приоткрыл адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский раскрыл детали развода Полины и Дмитрия Дибровых, сообщает Zakon.kz.

Со слов адвоката, мирное течение ситуации – это его заслуга. Об этом и других деталях бракоразводного процесса он на днях рассказал в "Очень странном подкасте".

"Дибров хотел вступить в дебаты, но я настоял на обратном. Я сказал: мы должны быть выше, мы благородные люди! У них трое замечательных детей и многие прожитые годы, поэтому для чего унижать себя и объяснять что-то кому-то?!", – заверил Добровинский ведущую подкаста.

Также адвокат заключил, что тихий и мирный развод в ситуации Диброва был "самым лучшим и правильным решением". Однако итоговое решение Дмитрий все-таки вынесет на публику после суда.

Фото: Telegram/Ваш Александр Добровинский

