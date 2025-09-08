#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Культура и шоу-бизнес

Оксана Акиньшина впервые предстала в объятиях Данилы Козловского

Оксана Акиньшина перестала скрывать роман с Данилой Козловским, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 08:15 Фото: Instagram/akinshok2013
7 сентября актриса фильма "Стиляги" Оксана Акиньшина поделились с Instagram-подписчиками совместными кадром с актером Данилой Козловским, сообщает Zakon.kz.

Это случилось спустя несколько лет "тайных" отношений. Фанаты актрисы заметили. что после возвращения Данилы Козловского в Россию, Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с ним.

Фото: Instagram/akinshok2013

Их роман начался пять лет назад на съемках фильма "Чернобыль". При этом пара предпочитает не выставлять отношения на публику.

В комментариях поклонники и коллеги оставили только положительные отзывы. Свои реакции также оставили их коллеги по кинематографии – Павел Деревянко, Светлана Иванова и Наташа Бардо.

Звездный адвокат Добровинский приоткрыл детали развода Дибровых.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гроб с телом Армани вывезли из его театра
Культура и шоу-бизнес
06:50, Сегодня
Гроб с телом Армани вывезли из его театра
Детали развода Дибровых приоткрыл адвокат Добровинский
Культура и шоу-бизнес
04:00, 08 сентября 2025
Детали развода Дибровых приоткрыл адвокат Добровинский
Баян Алагузову упрекнули в несправедливой любви к дочерям
Культура и шоу-бизнес
01:03, 08 сентября 2025
Баян Алагузову упрекнули в несправедливой любви к дочерям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: