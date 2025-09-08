Оксана Акиньшина впервые предстала в объятиях Данилы Козловского

7 сентября актриса фильма "Стиляги" Оксана Акиньшина поделились с Instagram-подписчиками совместными кадром с актером Данилой Козловским, сообщает Zakon.kz.

Это случилось спустя несколько лет "тайных" отношений. Фанаты актрисы заметили. что после возвращения Данилы Козловского в Россию, Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с ним.

Фото: Instagram/akinshok2013

Их роман начался пять лет назад на съемках фильма "Чернобыль". При этом пара предпочитает не выставлять отношения на публику.

В комментариях поклонники и коллеги оставили только положительные отзывы. Свои реакции также оставили их коллеги по кинематографии – Павел Деревянко, Светлана Иванова и Наташа Бардо.

