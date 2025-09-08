Оксана Акиньшина впервые предстала в объятиях Данилы Козловского
Фото: Instagram/akinshok2013
7 сентября актриса фильма "Стиляги" Оксана Акиньшина поделились с Instagram-подписчиками совместными кадром с актером Данилой Козловским, сообщает Zakon.kz.
Это случилось спустя несколько лет "тайных" отношений. Фанаты актрисы заметили. что после возвращения Данилы Козловского в Россию, Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с ним.
Фото: Instagram/akinshok2013
Их роман начался пять лет назад на съемках фильма "Чернобыль". При этом пара предпочитает не выставлять отношения на публику.
В комментариях поклонники и коллеги оставили только положительные отзывы. Свои реакции также оставили их коллеги по кинематографии – Павел Деревянко, Светлана Иванова и Наташа Бардо.
