Я очень даже жив: звезда фильма "Мачете" Дэнни Трехо вынужден оправдываться в соцсетях
Фото: Instagram/officialdannytrejo
81-летний американский актер Дэнни Трехо опроверг слухи о собственной кончине, сообщает Zakon.kz.
Звезде "Мачете" пришлось публиковать пост в Instagram в ответ на пост Джона Легуизамо, в котором актер пожелал Трехо покоиться с миром.
"Спасибо вам всем за вашу заботу, но я очень даже жив. Кто-то распространяет фейковые новости", – написал Дэнни Трехо.
22 года назад Трехо и Легуизамо снимались вместе в сериале "Братья Гарсиа". В прошлом месяцев обоих наградили кинопремиями "Imagen Awards".
Дэниел Трехо получил широкую известность благодаря фильмам режиссера Роберта Родригеса "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете", а также таких фильмов как "Ягуар", "Воздушная тюрьма", "Инферно", "Хищники", "Пули справедливости".
Ранее сообщалось, что Энтони Хопкинс вернулся в большое кино.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript