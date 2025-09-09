"Мы сделали все, что могли": в семье популярного казахстанского блогера произошла трагедия

Популярный казахстанский блогер Нургелды Кердеш, более известный как Dragon KNM, основную часть своих небольших юмористических роликов посвящал семье. В их съемках активно принимали участие все родственники. 5 сентября 2025 года он рассказал о смерти своей мамы, сообщает Zakon.kz.

Тогда Dragon KNM опубликовал видео с нарезками из роликов, где есть мама.

"Сегодня мы потеряли не просто маму… мы потеряли часть себя. Ты была самой лучшей мамой. Ты всегда будешь с нами в воспоминаниях и в сердце. Хочу это оставить здесь", – написал видеоблогер в подписи к ролику.

На Instagram-аккаунт Нургелды Кердеша подписаны более 5 миллионов подписчиков. Комментаторы всегда живо отзываются на новые публикации, выражая любовь ко всем членам семьи. Поэтому они оставили слова поддержки и заявили, что восприняли утрату почти как личную.

Уже 8 сентября блогер записал еще одно видео. Он пояснил причину. Как оказалось, многие спрашивают о причине.

"Дорогие друзья, в прошлую пятницу мы, к сожалению, потеряли маму. Многие спрашивают причину, и сегодня я записываю это видео, чтобы всем дать пояснения. Пять лет назад у нашей мамы диагностировали рак. В течение этих лет мы боролись с этой болезнью. Пробовали все лечения, ездили за границу, делали абсолютно все, что было в наших силах. Но, к сожалению, Всевышний забрал маму". Нургелды Кердеш

В заключительной части он попросил всех бережно относиться к родным и ценить проведенное время вместе.

Также в благодарность за поддержку он оставил небольшой комментарий:

"Читаю, и сердце разрывается. Ауминь. Мама у нас всегда в сердце".

