Казахстанский блогер показал "лайфхак", как мгновенно закрыть кредит

Казахстанский блогер Алексей Лодочников довольно часто публикуют жизненные ролики в юмористическом формате. На этот раз виртуоз-домбрист решил пошутить на одну из болезненных тем для жителей страны – закрытием кредитов, сообщает Zakon.kz.

Лодочников снял короткое видео и показал, как можно решить задачу.

Для того, чтобы избавиться от кредитов и рассрочек он предлагает просто удалить приложение банка в телефоне.

"И все! Проблема решена. Живем", – шутит казахстанец.

Подписчики Алексея остались весьма довольны, добавив, что блогер справился с актерской игрой на все сто.

Пошла удалять, а то замучали, каждый месяц им видите ли платить нужно.

Еще нужно телефон отключить, чтобы не звонили.

А так можно было?

Вы – настоящий актер.

А потом еще раз скачиваем, чтобы проверить, поступил ли платеж или нет.

Пошла закрывать ипотеку, – пишут под публикацией комментаторы.

Ранее мы рассказывали о том, как в Жамбылской области женщине через суд удалось заставить мужа платить кредиты.