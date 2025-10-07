Казахстанский блогер показал "лайфхак", как мгновенно закрыть кредит
Фото: pexels
Казахстанский блогер Алексей Лодочников довольно часто публикуют жизненные ролики в юмористическом формате. На этот раз виртуоз-домбрист решил пошутить на одну из болезненных тем для жителей страны – закрытием кредитов, сообщает Zakon.kz.
Лодочников снял короткое видео и показал, как можно решить задачу.
Для того, чтобы избавиться от кредитов и рассрочек он предлагает просто удалить приложение банка в телефоне.
"И все! Проблема решена. Живем", – шутит казахстанец.
Подписчики Алексея остались весьма довольны, добавив, что блогер справился с актерской игрой на все сто.
- Пошла удалять, а то замучали, каждый месяц им видите ли платить нужно.
- Еще нужно телефон отключить, чтобы не звонили.
- А так можно было?
- Вы – настоящий актер.
- А потом еще раз скачиваем, чтобы проверить, поступил ли платеж или нет.
- Пошла закрывать ипотеку, – пишут под публикацией комментаторы.
Ранее мы рассказывали о том, как в Жамбылской области женщине через суд удалось заставить мужа платить кредиты.
