#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Советы

Казахстанский блогер показал "лайфхак", как мгновенно закрыть кредит

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 17:34 Фото: pexels
Казахстанский блогер Алексей Лодочников довольно часто публикуют жизненные ролики в юмористическом формате. На этот раз виртуоз-домбрист решил пошутить на одну из болезненных тем для жителей страны – закрытием кредитов, сообщает Zakon.kz.

Лодочников снял короткое видео и показал, как можно решить задачу.

Для того, чтобы избавиться от кредитов и рассрочек он предлагает просто удалить приложение банка в телефоне.

"И все! Проблема решена. Живем", – шутит казахстанец.

Подписчики Алексея остались весьма довольны, добавив, что блогер справился с актерской игрой на все сто.

  • Пошла удалять, а то замучали, каждый месяц им видите ли платить нужно.
  • Еще нужно телефон отключить, чтобы не звонили.
  • А так можно было?
  • Вы – настоящий актер.
  • А потом еще раз скачиваем, чтобы проверить, поступил ли платеж или нет.
  • Пошла закрывать ипотеку, – пишут под публикацией комментаторы.

Ранее мы рассказывали о том, как в Жамбылской области женщине через суд удалось заставить мужа платить кредиты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанский блогер шуточно обыграл популярного персонажа из рекламы
13:36, 18 октября 2023
Казахстанский блогер шуточно обыграл популярного персонажа из рекламы
Лайфхак блогера про работу рассмешил Казнет
17:10, 10 сентября 2024
Лайфхак блогера про работу рассмешил Казнет
"В душе я настоящий казах": виртуоз-домбрист Алексей Лодочников рассказал о своей популярности в Сети
16:18, 04 апреля 2025
"В душе я настоящий казах": виртуоз-домбрист Алексей Лодочников рассказал о своей популярности в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: