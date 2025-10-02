#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Новая песня Крутого и Николаева вызвала резкий раскол среди слушателей

Игорь Крутой и Игорь Николаев, новая песня, критика, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 13:19 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Сегодня, 2 октября 2025 года, вышла новая композиция "Благоверная" на стихи Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого. Именитый пианист решил поделиться с аудиторией этим музыкальным событием, сообщает Zakon.kz.

Крутой напомнил, что творческий тандем с Николаевым длится не первый год и список общих песен достаточно большой.

"Мой друг", "Я люблю тебя до слёз", "Свадебные цветы", "Ангел-хранитель", "3-е сентября", "Разве ты любил?" -это далеко не полный перечень хитов, написанных с Игорьком Николаевым", – уточнил Крутой.

Теперь же, продолжает он, вышла новая песня.

"Давайте, если вы не возражаете, пожелаем счастливой судьбы нашему новому совместному произведению и счастья всем дорогим нашим с вами сердцам Благоверным".Игорь Крутой

Стоит отметить, что несколько дней ранее сам Николаев анонсировал выход песни. Тогда поклонники его творчества весьма негативно восприняли "Благоверную". Судя по комментариям, как слова, так и клип "натянуты".

"Увы, но все хиты Николаева в прошлом", – с сожалением отмечают другие.

Многие подписчики вспоминают экс-супругу Наташу Королёву. Кто-то даже считает, что Николаеву стоит развестись и заново жениться на исполнительнице хита "Дельфин и русалка".

фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 13:19
"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой

В резком контрасте – пост Игоря Крутого. Под его публикацией развернулась настоящая волна похвалы: поклонники не жалеют слов восхищения, благодарят маэстро за лиричность и душевность композиции.

  • Очень проникновенно. С премьерой.
  • Очень понравилась! И красивая песня, и шикарная Юля.
  • Очень красивая песня.
  • Люблю, Игорь Яковлевич, когда день начинаете с красивых лиричных песен! С премьерой! Два Игоря, два маэстро!
  • Это очень красиво и трогательно.
  • Тают годы пусть, до чего красиво, душевно и свежо в потоке мусора, который заполонил музыкальный рынок!

Ранее мы рассказывали, что казахстанский артист Али Окапов через социальные сети обратился к своей супруге – солистке группы Assyl Акерке Буркитбай. О чем он написал, можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Страдаем, переживаем": поклонники эмоционально отреагировали на пост Крутого про Аллегрову
13:36, 30 сентября 2025
"Страдаем, переживаем": поклонники эмоционально отреагировали на пост Крутого про Аллегрову
"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой
14:45, 27 сентября 2025
"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой
"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу
16:56, 23 сентября 2025
"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу
