Новая песня Крутого и Николаева вызвала резкий раскол среди слушателей

Сегодня, 2 октября 2025 года, вышла новая композиция "Благоверная" на стихи Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого. Именитый пианист решил поделиться с аудиторией этим музыкальным событием, сообщает Zakon.kz.

Крутой напомнил, что творческий тандем с Николаевым длится не первый год и список общих песен достаточно большой.

"Мой друг", "Я люблю тебя до слёз", "Свадебные цветы", "Ангел-хранитель", "3-е сентября", "Разве ты любил?" -это далеко не полный перечень хитов, написанных с Игорьком Николаевым", – уточнил Крутой.

Теперь же, продолжает он, вышла новая песня.

"Давайте, если вы не возражаете, пожелаем счастливой судьбы нашему новому совместному произведению и счастья всем дорогим нашим с вами сердцам Благоверным". Игорь Крутой

Стоит отметить, что несколько дней ранее сам Николаев анонсировал выход песни. Тогда поклонники его творчества весьма негативно восприняли "Благоверную". Судя по комментариям, как слова, так и клип "натянуты".

"Увы, но все хиты Николаева в прошлом", – с сожалением отмечают другие.

Многие подписчики вспоминают экс-супругу Наташу Королёву. Кто-то даже считает, что Николаеву стоит развестись и заново жениться на исполнительнице хита "Дельфин и русалка".

В резком контрасте – пост Игоря Крутого. Под его публикацией развернулась настоящая волна похвалы: поклонники не жалеют слов восхищения, благодарят маэстро за лиричность и душевность композиции.

Очень проникновенно. С премьерой.

Очень понравилась! И красивая песня, и шикарная Юля.

Очень красивая песня.

Люблю, Игорь Яковлевич, когда день начинаете с красивых лиричных песен! С премьерой! Два Игоря, два маэстро!

Это очень красиво и трогательно.

Тают годы пусть, до чего красиво, душевно и свежо в потоке мусора, который заполонил музыкальный рынок!

