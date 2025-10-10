#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Алматы vs Бишкек: фанаты гадают, где Макс Корж снял новое видео

Макс Корж в горах, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 10:22 Фото: Instagram/maxkorzhmus
Белорусский певец Макс Корж не так часто отмечается в социальных сетях. Поэтому, когда исполнитель хита "Жить в кайф" разместил новое видео, оно вызвало большой отклик среди его многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

Так, 9 октября 2025 года Корж показал кадры с похода в горы. Артист с гитарой среди величественных елей исполняет песню под названием "Крутой чел".

В подписи к видео идет немного философское размышление.

"В любом уголке мира всегда находились типы с горящими глазами. Глядя на человека впервые, ощущение, будто знаешь всю жизнь. Большой привет всем, с кем сводила жизнь в теплые ее моменты, благодаря вам я узнал, сколько крутых людей на этой планете. Их достаточно, чтобы на ней оставаться".Макс Корж

Большинство почитателей таланта музыканта сразу же предположили, что кадры были сняты в горах Алматы. Другие же выдвигают идеи, голосуя за Кыргызстан. Сам же Корж не комментирует споры.

  • Я почти уверена, что это в Алматы. Но у меня нет доказательств.
  • Кольсайские озера.
  • Я также думаю, что это Алматы.
  • На 99% уверен, что это Ала-Арча в Кыргызстане. Кстати, там запрещено разводить костры.
  • Пейзаж будто бы в Алматы.
  • Почему кажется, что это и есть Алматы.
  • Дорога к поляне Терра.
  • Горы по колено.

Также есть еще одно видео. Там Корж сидит на берегу горный реки и наслаждается горячим чаем.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 10:22
"Спасибо за разбитые мечты": концерт Макса Коржа в Алматы отменен, фанаты в гневе

Если нахождение Коржа остается загадкой, то 7 октября 2025 года основатель Telegram Павел Дуров поделился кадрами, как он окунулся в холодное Кольсайское озеро.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 10:22
Павел Дуров показал, что нашел во время купания в Кольсае

Видео вызвало ажиотаж не только у его подписчиков, но и у ответственных за порядок на туробъектах Алматинской области.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
