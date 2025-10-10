Алматы vs Бишкек: фанаты гадают, где Макс Корж снял новое видео

Белорусский певец Макс Корж не так часто отмечается в социальных сетях. Поэтому, когда исполнитель хита "Жить в кайф" разместил новое видео, оно вызвало большой отклик среди его многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

Так, 9 октября 2025 года Корж показал кадры с похода в горы. Артист с гитарой среди величественных елей исполняет песню под названием "Крутой чел".

В подписи к видео идет немного философское размышление.

"В любом уголке мира всегда находились типы с горящими глазами. Глядя на человека впервые, ощущение, будто знаешь всю жизнь. Большой привет всем, с кем сводила жизнь в теплые ее моменты, благодаря вам я узнал, сколько крутых людей на этой планете. Их достаточно, чтобы на ней оставаться". Макс Корж

Большинство почитателей таланта музыканта сразу же предположили, что кадры были сняты в горах Алматы. Другие же выдвигают идеи, голосуя за Кыргызстан. Сам же Корж не комментирует споры.

Я почти уверена, что это в Алматы. Но у меня нет доказательств.

Кольсайские озера.

Я также думаю, что это Алматы.

На 99% уверен, что это Ала-Арча в Кыргызстане. Кстати, там запрещено разводить костры.

Пейзаж будто бы в Алматы.

Почему кажется, что это и есть Алматы.

Дорога к поляне Терра.

Горы по колено.

Также есть еще одно видео. Там Корж сидит на берегу горный реки и наслаждается горячим чаем.

Если нахождение Коржа остается загадкой, то 7 октября 2025 года основатель Telegram Павел Дуров поделился кадрами, как он окунулся в холодное Кольсайское озеро.

Материал по теме Павел Дуров показал, что нашел во время купания в Кольсае

Видео вызвало ажиотаж не только у его подписчиков, но и у ответственных за порядок на туробъектах Алматинской области.