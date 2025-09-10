#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Канье Уэста обвинили в угрозах обрить школьников наголо и вызвали в суд

Канье Уэст предстанет перед судом для дачи показаний, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 01:14 Фото: flickr/Super 45
Бывший сотрудник частной школы Donda Тревор Филлипс подал иск против американского рэпера Канье Уэста, сообщает Zakon.kz.

По информации TMZ, артиста вызвали в суд для дачи показаний.

По словам Филлипса, когда он работал в школе, то видел, как рэпер часто делился антисемитскими взглядами с сотрудниками, а однажды пригрозил обрить учеников наголо и "устроить в школе тюрьму".

По его словам, Канье Уэст якобы запугивал темнокожих сотрудников. В иске он обвиняет артиста в дискриминации и создании враждебной рабочей среды и требует возмещения ущерба.

Donda Academy – неаккредитованная христианская частная школа для детей от дошкольного возраста до 12 класса, расположенная в Сими-Вэлли, Калифорния, США. Она была основана в 2020 году американским рэпером Канье Уэстом.

Ранее Канье Уэст признался, что хотел бы завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
