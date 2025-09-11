#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сестра Торегали Тореали впервые показала лицо единственной дочери

Фариза Тореали с мужем и дочерью, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 14:35 Фото: Instagram/farizatoreali
Казахстанский блогер и предпринимательница Фариза Тореали перестала скрывать лицо своей единственной дочери, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик 24-летняя сестренка певца Торегали Тореали сегодня разместила в своем Instagram.

"Самый дорогой дар Аллаха – это свет наших глаз, наша дочь Дара... Вы теперь ближе знакомы с нашей Дара", – написала Фариза под роликом 11 сентября 2025 года.

Одними из первых на видео отреагировал муж Дархан Нортаев, а также сестренка Дина и отец Тореали.

Фото: Instagram/farizatoreali

Подписчики не смогли определиться, на кого больше похожа маленькая Дара. Большинство из них написали, что дочь очень похожа на отца:

  • "Копия Дархана же".
  • "Ксерокопия Дархана".
  • "Носик ваш, Фари ханым".
  • "Тьфу-тьфу на вас! Точная копия отца".
  • "В этой куколке нет ничего от Фаризы, копия Дархана".
  • "Не обижайтесь, но я думаю, что она очень похожа на Фаризу".
  • "Тьфу-тьфу! Можно даже и не спрашивать: "Дархана ли ты дочь?" Сразу видно, что да".

Фариза Тореали рассказала о важном событии в семье

О том, что Фариза Тореали впервые стала мамой, мы писали 6 декабря 2023 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
