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Мир

Яна Рудковская и Эмин Агаларов встретились в Баку для делового партнерства

Яна Рудковская прибыла в Баку, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 08:38 Фото: pixabay
12 мая известная российская продюсер Яна Рудковская прибыла в Баку для деловой встречи с Эмином Агаларовым, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в азербайджанских соцсетях. По их данным, основной целью поездки стало начало строительства Ледового дворца на побережье Каспийского моря, в курортном комплексе Агаларова.

Партнерами проекта выступают Рудковская и ее супруг – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Новый спортивный объект площадью 6-7 тыс. квадратных метров станет частью масштабной инфраструктуры курорта.

По предварительным оценкам, объем инвестиций в строительство может составить около 20 млн долларов США.

В конце апреля Яна Рудковская купила недвижимость в Астане.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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