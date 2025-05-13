Яна Рудковская и Эмин Агаларов встретились в Баку для делового партнерства

12 мая известная российская продюсер Яна Рудковская прибыла в Баку для деловой встречи с Эмином Агаларовым, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в азербайджанских соцсетях. По их данным, основной целью поездки стало начало строительства Ледового дворца на побережье Каспийского моря, в курортном комплексе Агаларова.

Партнерами проекта выступают Рудковская и ее супруг – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Новый спортивный объект площадью 6-7 тыс. квадратных метров станет частью масштабной инфраструктуры курорта.

По предварительным оценкам, объем инвестиций в строительство может составить около 20 млн долларов США.

В конце апреля Яна Рудковская купила недвижимость в Астане.