Яна Рудковская и Эмин Агаларов встретились в Баку для делового партнерства
Фото: pixabay
12 мая известная российская продюсер Яна Рудковская прибыла в Баку для деловой встречи с Эмином Агаларовым, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация появилась в азербайджанских соцсетях. По их данным, основной целью поездки стало начало строительства Ледового дворца на побережье Каспийского моря, в курортном комплексе Агаларова.
Партнерами проекта выступают Рудковская и ее супруг – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Новый спортивный объект площадью 6-7 тыс. квадратных метров станет частью масштабной инфраструктуры курорта.
По предварительным оценкам, объем инвестиций в строительство может составить около 20 млн долларов США.
В конце апреля Яна Рудковская купила недвижимость в Астане.
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