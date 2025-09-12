Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами турецкого таксиста

В Стамбуле турецкий таксист украл деньги у Иосифа Пригожина и певицы Валерии, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Инфо24" звездная чета рассказала, что на отдыхе у них украли 12 тыс. долларов. По словам Иосифа Пригожина, вместе с супругой они находились в ресторане, после чего решили воспользоваться услугами такси.

Доехав до нужного места, продюсер предложил оплатить поездку наличными, но деньги, со слов водителя, были "старыми". Таксист попросил картой, но оплата с первого раза якобы не прошла.

Прежде чем мошенник успел скрыться, Иосиф успел сфотографировать автомобиль. Затем звездная пара обратилась в полицию.

"Из отеля им заранее позвонили, предупредили, отправили наши фотографии. Одна фотография была вообще, где Валерия с президентом, где он орден ей вручает. Поэтому стали оперативно двигаться", – рассказал Пригожин.

Вскоре стамбульская полиция отыскала таксиста и доставила его в отдел. Водителя заставили извиниться и вернуть всю сумму наличными в турецких лирах. Сейчас Валерия и Иосиф Пригожин уже вернулись в Москву.

