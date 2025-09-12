#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.89
629.53
6.34
Культура и шоу-бизнес

Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами турецкого таксиста

Валерия и Иосиф Пригожин отдохнули в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 08:22 Фото: Instagram/valeriya
В Стамбуле турецкий таксист украл деньги у Иосифа Пригожина и певицы Валерии, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Инфо24" звездная чета рассказала, что на отдыхе у них украли 12 тыс. долларов. По словам Иосифа Пригожина, вместе с супругой они находились в ресторане, после чего решили воспользоваться услугами такси.

Доехав до нужного места, продюсер предложил оплатить поездку наличными, но деньги, со слов водителя, были "старыми". Таксист попросил картой, но оплата с первого раза якобы не прошла.

Прежде чем мошенник успел скрыться, Иосиф успел сфотографировать автомобиль. Затем звездная пара обратилась в полицию.

"Из отеля им заранее позвонили, предупредили, отправили наши фотографии. Одна фотография была вообще, где Валерия с президентом, где он орден ей вручает. Поэтому стали оперативно двигаться", – рассказал Пригожин.

Вскоре стамбульская полиция отыскала таксиста и доставила его в отдел. Водителя заставили извиниться и вернуть всю сумму наличными в турецких лирах. Сейчас Валерия и Иосиф Пригожин уже вернулись в Москву.

Их коллега по шоу-бизнесу Яна Рудковская восхищается деловой хваткой Тейлор Свифт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Убийца Джона Леннона попытался выйти из тюрьмы
Культура и шоу-бизнес
08:50, Сегодня
Убийца Джона Леннона попытался выйти из тюрьмы
Сидни Суини сыграла чемпионку мира по боксу
Культура и шоу-бизнес
07:33, Сегодня
Сидни Суини сыграла чемпионку мира по боксу
Яна Рудковская восхитилась деловой хваткой Тейлор Свифт
Культура и шоу-бизнес
06:15, Сегодня
Яна Рудковская восхитилась деловой хваткой Тейлор Свифт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: