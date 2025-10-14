Иосиф Пригожин рухнул в обморок на съемках интервью

13 октября музыкальный продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках интервью для канала главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, сообщает Zakon.kz.

Со слов Пригожина Telegram-каналу Super ru, во время записи ролика у него поднялось давление. Он сперва начал испытывать трудности с речью, попросил воды, а после упал в обморок. Эпизод со съемок разместил на своем канале Виталий Бородин, оставив процесс падения за кадром.

Также Пригожин подчеркнул, что у него нет проблем со здоровьем, и раньше подобные вещи его не беспокоили. После съемок медиаменеджер прошел обследование.

"Я обследовался сразу в тот же день, поехал после интервью. Ну там то ли атмосфера была, то ли в воздухе что-то было, не знаю", – рассказал Пригожин.

Спустя время Бородин отметил, что в воздухе все было в порядке.

"Мы проверяли площадку с кинологами за три часа и соответственно на воздух до прихода Иосифа Пригожина", – прокомментировал Бородин.

На днях автор песен Валерии продюсер Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз.