Молдир Ауелбекова повторила песню Аллы Пугачёвой на новый лад

Экс-солистка группы КешYou Молдир Ауелбекова устроила ребус для своей аудитории. Казахстанская исполнительница опубликовала видео, в кадре которого розы заполнили целую комнату. Попытки охватить цветы не увенчались успехом, сообщает Zakon.kz.

Обладательница ордена "Курмет" решила оставить в тайне имя отправителя. Вместо этого 39-летняя певица задала вопрос подписчикам, пообещав за правильный ответ подарок:

"Сколько роз? Мм, как они пахнут. Кто первым угадает, того ждет подарок".

Женская часть подписчиков, конечно же, восхитилась. У большинства был только один вопрос: как столько цветов занесли в комнату?

Подарок за правильный ответ стимулирует комментаторов гадать. Ответы сильно варьируются – от 3 тысяч до миллиона. Кто-то даже написал: "Миллион алых роз".

