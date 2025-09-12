#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Культура и шоу-бизнес

Молдир Ауелбекова повторила песню Аллы Пугачёвой на новый лад

Молдир Ауелбекова, цветы, загадка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:29 Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Экс-солистка группы КешYou Молдир Ауелбекова устроила ребус для своей аудитории. Казахстанская исполнительница опубликовала видео, в кадре которого розы заполнили целую комнату. Попытки охватить цветы не увенчались успехом, сообщает Zakon.kz.

Обладательница ордена "Курмет" решила оставить в тайне имя отправителя. Вместо этого 39-летняя певица задала вопрос подписчикам, пообещав за правильный ответ подарок:

"Сколько роз? Мм, как они пахнут. Кто первым угадает, того ждет подарок".

Женская часть подписчиков, конечно же, восхитилась. У большинства был только один вопрос: как столько цветов занесли в комнату?

Подарок за правильный ответ стимулирует комментаторов гадать. Ответы сильно варьируются – от 3 тысяч до миллиона. Кто-то даже написал: "Миллион алых роз".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:29
Молдир Ауелбекова призналась в бесконечной любви к Алматы

Ранее мы рассказывали, что известный казахстанский продюсер Багым Мухитденова опубликовала новое видео, рассмешив аудиторию. Родная сестра Баян Алагузовой станцевала с молодым музыкантом Батырханом Маликовым, выступающим под псевдонимом Alem.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Родная сестра Баян Алагузовой привлекла внимание "диким танцем" с молодым музыкантом
Культура и шоу-бизнес
09:56, Сегодня
Родная сестра Баян Алагузовой привлекла внимание "диким танцем" с молодым музыкантом
Убийца Джона Леннона попытался выйти из тюрьмы
Культура и шоу-бизнес
08:50, Сегодня
Убийца Джона Леннона попытался выйти из тюрьмы
Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами турецкого таксиста
Культура и шоу-бизнес
08:22, Сегодня
Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами турецкого таксиста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: