Молдир Ауелбекова призналась в бесконечной любви к Алматы
Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова порадовала армию поклонников новыми снимками на улицах Алматы. В описании к ним экс-солистка группы КешYou рассказала о своем пути и призналась в любви к городу, который подарил ей возможности для развития, сообщает Zakon.kz.
Обладательница ордена "Курмет" уточнила, что приехала в Алматы из Тараза 21 год назад. Тогда ей было всего 18 лет. В то время, по ее словам, город казался "неприступной крепостью".
Но со временем Алматы стал для нее понятен.
"Это город, который тепло принимает каждого, открывая двери к новым начинаниям".Молдир Ауелбекова
Теперь же, продолжила ведущая, она смогла достичь значительных высот.
"Для меня Алматы – это часть моей души, место, где исполнились самые заветные желания. Я люблю тебя бесконечно!" Молдир Ауелбекова
Многие комментаторы присоединились к словам актрисы, признав, что Алматы является их любимым городом.
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