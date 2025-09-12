"Как живая": Тарзан показал новую картину с Наташей Королёвой
Фото: Instagram/koroleva__star
Российский актер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, к удивлению многих рисует картины и активно занимается этим творчеством. Тому доказательством является выставка его работ, которая проходит в сентябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Наибольшее внимание привлекает портрет его жены, певицы Наташи Королёвой.
Конечно же, исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" активно поддерживала мужа в течение всего процесса: от создания работы до готового результата.
Примечательно, что пользователи Сети остались в восторге и оставляют лишь положительные отзывы.
- Поздравляю с восхитительной презентацией.
- Вы – молодец! Ваши работы завораживают! Успехов в творчестве!
- Красивая картина, красивая Наташа.
- Какой красивый образ.
- Красиво написано, как живая.
- Шедевр.
- Наташа – чудо! С ней просыпается талант.
- Какие вы классные, поддерживаете друг друга.
Стоит отметить, что в 2021 году Глушко уже рисовал портрет Королёвой.
Ранее мы рассказывали, что 16-летняя дочь Кайрата Нуртаса похвасталась ключами от внедорожника за 34 млн тенге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript