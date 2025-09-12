#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Культура и шоу-бизнес

"Как живая": Тарзан показал новую картину с Наташей Королёвой

Наташа Королёва, выставка Глушко, картинки, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 17:25 Фото: Instagram/koroleva__star
Российский актер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, к удивлению многих рисует картины и активно занимается этим творчеством. Тому доказательством является выставка его работ, которая проходит в сентябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Наибольшее внимание привлекает портрет его жены, певицы Наташи Королёвой.

Конечно же, исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" активно поддерживала мужа в течение всего процесса: от создания работы до готового результата.

Примечательно, что пользователи Сети остались в восторге и оставляют лишь положительные отзывы.

  • Поздравляю с восхитительной презентацией.
  • Вы – молодец! Ваши работы завораживают! Успехов в творчестве!
  • Красивая картина, красивая Наташа.
  • Какой красивый образ.
  • Красиво написано, как живая.
  • Шедевр.
  • Наташа – чудо! С ней просыпается талант.
  • Какие вы классные, поддерживаете друг друга.

Стоит отметить, что в 2021 году Глушко уже рисовал портрет Королёвой.

Ранее мы рассказывали, что 16-летняя дочь Кайрата Нуртаса похвасталась ключами от внедорожника за 34 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жена 75-летнего Александра Буйнова "украла" у него Instagram в особенный день
Культура и шоу-бизнес
16:37, Сегодня
Жена 75-летнего Александра Буйнова "украла" у него Instagram в особенный день
16-летняя дочь Кайрата Нуртаса похвасталась ключами от внедорожника за 34 млн
Культура и шоу-бизнес
12:42, Сегодня
16-летняя дочь Кайрата Нуртаса похвасталась ключами от внедорожника за 34 млн
Молдир Ауелбекова повторила песню Аллы Пугачёвой на новый лад
Культура и шоу-бизнес
10:29, Сегодня
Молдир Ауелбекова повторила песню Аллы Пугачёвой на новый лад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: