"Как живая": Тарзан показал новую картину с Наташей Королёвой

Российский актер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, к удивлению многих рисует картины и активно занимается этим творчеством. Тому доказательством является выставка его работ, которая проходит в сентябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Наибольшее внимание привлекает портрет его жены, певицы Наташи Королёвой.

Конечно же, исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" активно поддерживала мужа в течение всего процесса: от создания работы до готового результата.

Примечательно, что пользователи Сети остались в восторге и оставляют лишь положительные отзывы.

Поздравляю с восхитительной презентацией.

Вы – молодец! Ваши работы завораживают! Успехов в творчестве!

Красивая картина, красивая Наташа.

Какой красивый образ.

Красиво написано, как живая.

Шедевр.

Наташа – чудо! С ней просыпается талант.

Какие вы классные, поддерживаете друг друга.

Стоит отметить, что в 2021 году Глушко уже рисовал портрет Королёвой.

