Сыновья и невестка публично обратились к Розе Рымбаевой
Одним из первых именинницу поздравил младший наследник Мади Рымбаев. Он опубликовал фотографию артистки, под которой написал:
"С днем рождения, мам!"
Следом поздравление поступило от невестки Акерке Буркитбай, которая в честь важного дня поделилась редкими семейными кадрами.
"От всей души поздравляю с днем рождения, мам! Вы для меня – вторая мама! Желаю вам долгих лет жизни, мира и счастья вашему сердцу", – трогательно обратилась к свекрови супруга Али Окапова.
В свою очередь старший сын Розы Рымбаевой показал архивные семейные фотографии.
"Мама, с днем рождения", – написал 34-летний Али Окапов.
К поздравлениям присоединились подписчики звездной семьи, которые пожелали Розе Рымбаевой долгих лет счастливой жизни:
- "Легенда! С днем рождения!"
- "С днем рождения, прекрасная Роза Куанышевна".
- "Наша прекрасная, наша королева, с днем рождения".
- "Роза Куанышевна, желаем вам долгих лет счастливой жизни".
- "Гордость казахов, яркая звезда Роза Куанышевна, с днем рождения".
- "С днем рождения! Самая счастливая женщина, мама! Добилась в жизни всех успехов! Воспитала таких талантливых сыновей! Счастья вам!"
