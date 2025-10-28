Сыновья и невестка публично обратились к Розе Рымбаевой

Сегодня, 28 октября 2025 года, личный праздник отмечает казахстанская эстрадная певица, актриса и педагог Роза Рымбаева, которой исполняется 68 лет. В связи с этим к ней публично обратились двое сыновей и невестка, сообщает Zakon.kz.

Одним из первых именинницу поздравил младший наследник Мади Рымбаев. Он опубликовал фотографию артистки, под которой написал:

"С днем рождения, мам!"

Следом поздравление поступило от невестки Акерке Буркитбай, которая в честь важного дня поделилась редкими семейными кадрами.

"От всей души поздравляю с днем рождения, мам! Вы для меня – вторая мама! Желаю вам долгих лет жизни, мира и счастья вашему сердцу", – трогательно обратилась к свекрови супруга Али Окапова.

В свою очередь старший сын Розы Рымбаевой показал архивные семейные фотографии.

"Мама, с днем рождения", – написал 34-летний Али Окапов.

К поздравлениям присоединились подписчики звездной семьи, которые пожелали Розе Рымбаевой долгих лет счастливой жизни:

"Легенда! С днем рождения!"

"С днем рождения, прекрасная Роза Куанышевна".

"Наша прекрасная, наша королева, с днем рождения".

"Роза Куанышевна, желаем вам долгих лет счастливой жизни".

"Гордость казахов, яркая звезда Роза Куанышевна, с днем рождения".

"С днем рождения! Самая счастливая женщина, мама! Добилась в жизни всех успехов! Воспитала таких талантливых сыновей! Счастья вам!"

