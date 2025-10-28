#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Культура и шоу-бизнес

Сыновья и невестка публично обратились к Розе Рымбаевой

семья Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 15:38 Фото: Instagram/aliokapov
Сегодня, 28 октября 2025 года, личный праздник отмечает казахстанская эстрадная певица, актриса и педагог Роза Рымбаева, которой исполняется 68 лет. В связи с этим к ней публично обратились двое сыновей и невестка, сообщает Zakon.kz.

Одним из первых именинницу поздравил младший наследник Мади Рымбаев. Он опубликовал фотографию артистки, под которой написал:

"С днем рождения, мам!"

Следом поздравление поступило от невестки Акерке Буркитбай, которая в честь важного дня поделилась редкими семейными кадрами.

"От всей души поздравляю с днем рождения, мам! Вы для меня – вторая мама! Желаю вам долгих лет жизни, мира и счастья вашему сердцу", – трогательно обратилась к свекрови супруга Али Окапова.

В свою очередь старший сын Розы Рымбаевой показал архивные семейные фотографии.

"Мама, с днем рождения", – написал 34-летний Али Окапов.

К поздравлениям присоединились подписчики звездной семьи, которые пожелали Розе Рымбаевой долгих лет счастливой жизни:

  • "Легенда! С днем рождения!"
  • "С днем рождения, прекрасная Роза Куанышевна".
  • "Наша прекрасная, наша королева, с днем рождения".
  • "Роза Куанышевна, желаем вам долгих лет счастливой жизни".
  • "Гордость казахов, яркая звезда Роза Куанышевна, с днем рождения".
  • "С днем рождения! Самая счастливая женщина, мама! Добилась в жизни всех успехов! Воспитала таких талантливых сыновей! Счастья вам!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 15:38
В семье Розы Рымбаевой наступил особенный день

Ранее мы писали, что в Казнете обсуждают фото Розы Рымбаевой и Нагимы Ескалиевой с сыновьями. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Невестка Розы Рымбаевой опубликовала трендовое видео с сыном
03:59, 18 мая 2025
Невестка Розы Рымбаевой опубликовала трендовое видео с сыном
Роза Рымбаева и сыновья удивили туркестанского зрителя
03:20, 23 июня 2025
Роза Рымбаева и сыновья удивили туркестанского зрителя
Али Окапов показал место, куда пригласил Розу Рымбаеву в день ее рождения
15:10, 29 октября 2024
Али Окапов показал место, куда пригласил Розу Рымбаеву в день ее рождения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: