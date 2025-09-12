Пугачёва высказалась о страсти в браке с Галкиным

В искренность чувств российской певицы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина долгое время верили не все. Даже спустя почти 15 лет их брака некоторые считают, что, юмористом руководит расчет, а не чувства, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Скажи Гордеевой" Алла Борисовна уточнила, что свадьба по настоящей любви у нее была только с первым и пятым мужем, остальные варианты были по необходимости.

<br>

С Максимом они поженились в 2011 году. Первые несколько лет влюбленные скрывали свои отношения, а впервые заявили публике о своем счастье только в 2008-м. Максим и Алла до сих пор живут вместе, воспитывают двоих детей и твердят, что влюблены друг в друга даже сейчас.

"Мне плевать было, поверят или нет. Я влюбилась и все. Это было странно и даже непонятно мне самой. Между нами абсолютная гармония, одинаковое воспитание, отношение, благородство, а не только половая связь. Еще и дружба, и понимание, и поддержка, – перечисляет Алла Борисовна. – Семья – это же не только секс. Личная жизнь после 50 существует! И есть разные способы, чтобы получать удовольствие".

По словам артистки, Максим Галкин делает ее жизнь счастливой:

"Он веселый, бывает, подарит что-нибудь, расскажет, покажет, заботится обо мне. Чувствую, что и для меня живут", – скромно отметила певица.

