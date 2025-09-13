#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Джейми Ли Кёртис собирается уйти из кино "с достоинством"

Американская актриса, знаменитость, кино, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 07:42 Фото: Instagram/jamieleecurtis
Оскароносная актриса Джейми Ли Кёртис, недавно пережившая громкое творческое возрождение, может неожиданно уйти из Голливуда, сообщает Zakon.kz.

По данным The Hollywood Reporter, 66-летняя звезда тайно планирует "шокирующую отставку", несмотря на новые проекты и роли.

Причина личная: Джейми Ли не хочет повторить судьбу своих родителей – знаменитых актеров Джанет Ли и Тони Кёртиса, которых индустрия "отвергла" в зрелом возрасте.

"Я видела, как они достигли невероятного успеха, а затем все постепенно угасло. Это было очень болезненно. Я готовлюсь уйти, чтобы не страдать так, как моя семья. Хочу покинуть вечеринку до того, как меня перестанут приглашать", – поделилась планами актриса.

По словам друзей, Кёртис все чаще говорит о желании "уйти с достоинством", даже несмотря на расцвет карьеры. Она признается, что "самоотстраняется уже 30 лет", выбирая между яркими проектами и долгими паузами в работе.

Недавно актриса вновь вернулась к роли Тесс Коулман в сиквеле "Чумовой пятницы" с Линдси Лохан – теперь уже в образе бабушки.

Но даже этот успех, утверждают инсайдеры, только подпитал ее мысли, что завершить карьеру лучше "вовремя".

Ранее жена Брюса Уиллиса призналась в мыслях о разводе.

Аксинья Титова
