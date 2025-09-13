Джейми Ли Кёртис собирается уйти из кино "с достоинством"

Оскароносная актриса Джейми Ли Кёртис, недавно пережившая громкое творческое возрождение, может неожиданно уйти из Голливуда, сообщает Zakon.kz.

По данным The Hollywood Reporter, 66-летняя звезда тайно планирует "шокирующую отставку", несмотря на новые проекты и роли.

Причина личная: Джейми Ли не хочет повторить судьбу своих родителей – знаменитых актеров Джанет Ли и Тони Кёртиса, которых индустрия "отвергла" в зрелом возрасте.

"Я видела, как они достигли невероятного успеха, а затем все постепенно угасло. Это было очень болезненно. Я готовлюсь уйти, чтобы не страдать так, как моя семья. Хочу покинуть вечеринку до того, как меня перестанут приглашать", – поделилась планами актриса.

По словам друзей, Кёртис все чаще говорит о желании "уйти с достоинством", даже несмотря на расцвет карьеры. Она признается, что "самоотстраняется уже 30 лет", выбирая между яркими проектами и долгими паузами в работе.

Недавно актриса вновь вернулась к роли Тесс Коулман в сиквеле "Чумовой пятницы" с Линдси Лохан – теперь уже в образе бабушки.

Но даже этот успех, утверждают инсайдеры, только подпитал ее мысли, что завершить карьеру лучше "вовремя".

