Колье за 107 млн тенге и спектакль от мужа: Ксения Собчак отметила 44-летие с размахом

5 ноября 2025 года российской ведущей Ксении Собчак исполнилось 44 года. Праздничный вечер в кругу друзей и коллег, организованный ее супругом – театральным режиссером Константином Богомоловым, прошел с настоящим размахом, сообщает Zakon.kz.

9 ноября на странице в Instagram журналистки появились кадры с мероприятия.

"До сих пор не могу прийти в себя. Море любви от друзей и полноценный двухактный спектакль от мужа про мою жизнь. Не все готовы к той самоиронии, к которой готовы мы, но наши друзья – точно готовы, иначе не были бы друзьями. Спасибо всем, кто стал частью этого праздника". Ксения Собчак

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Российские СМИ обратили внимание на украшение звезды.

Дочь первого мэра Санкт-Петербурга также в своем личном блоге уточнила, что почти каждый гость спрашивал о нем и желал рассмотреть поближе. Речь идет о колье с аквамарином 29 карат, стоимость которого составляет 16 с половиной миллионов рублей (более 107 млн тенге).

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Несколько дней ранее Собчак делилась с подписчиками интересной просьбой от своих друзей.