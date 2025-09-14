Письмо Фрэнка Синатры о похищении сына выставили на аукцион

В США на аукцион выставили письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына Фрэнка Синатры-младшего, сообщает Zakon.kz.

В письме тюремному священнику музыкант делится своей болью из-за просьбы простить похитителей сына, пишет New York Post. Фрэнка Синатру-младшего украли ради выкупа в 1963 году. Отец выплатил за его возвращение 240 тыс. долларов.

Frank Sinatra’s 1964 letter about the kidnapping of his son is on auction block: rare vulnerability’ https://t.co/rfKHh5bzye pic.twitter.com/9Ia3vigP66 — New York Post (@nypost) September 13, 2025

Позже адвокат преступников утверждал, что сын Синатры сам организовал это похищение, чтобы наделать шума перед стартом собственной карьеры.

"Их действия, которые позволили говорить о "мистификации", на мой взгляд, стали еще одним преступлением против общества", – написал музыкант.

Письмо оценивается в 30 тыс. долларов.

Фото: nypost

Также на аукцион выставлен фотоаппарат Папы Римского.