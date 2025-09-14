#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
Культура и шоу-бизнес

Письмо Фрэнка Синатры о похищении сына выставили на аукцион

Письмо Фрэнка Синатры выставили на аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 06:43 Фото: pixabay
В США на аукцион выставили письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына Фрэнка Синатры-младшего, сообщает Zakon.kz.

В письме тюремному священнику музыкант делится своей болью из-за просьбы простить похитителей сына, пишет New York Post. Фрэнка Синатру-младшего украли ради выкупа в 1963 году. Отец выплатил за его возвращение 240 тыс. долларов.

Позже адвокат преступников утверждал, что сын Синатры сам организовал это похищение, чтобы наделать шума перед стартом собственной карьеры.

"Их действия, которые позволили говорить о "мистификации", на мой взгляд, стали еще одним преступлением против общества", – написал музыкант.

Письмо оценивается в 30 тыс. долларов.

Фото: nypost

Также на аукцион выставлен фотоаппарат Папы Римского.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Королевская кухня: Букингемский дворец бросил кулинарный вызов Меган Маркл
Культура и шоу-бизнес
08:50, Сегодня
Королевская кухня: Букингемский дворец бросил кулинарный вызов Меган Маркл
Дочь Гогунского Милана Стар похвасталась машиной за 13 млн рублей
Культура и шоу-бизнес
08:40, Сегодня
Дочь Гогунского Милана Стар похвасталась машиной за 13 млн рублей
В Шымкенте выбрали самую красивую девушку города
Культура и шоу-бизнес
07:35, Сегодня
В Шымкенте выбрали самую красивую девушку города
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: