Стоимость выступлений Прохора Шаляпина на корпоративах побила рекорды

Прохор Шаляпин повысил гонорар за выступления на корпоративах, установив цену в рекордные 1,1 миллиона рублей (7 млн 104 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Shot, исполнитель, которому в этом году исполнился 41 год, говорит, что "не боится работать за любые деньги и готов выступать на различных мероприятиях".

Правда, недавно артист поднял стоимость за свое выступление на 200 тысяч рублей (1 млн 291 тыс. 645 тенге). Его гонорар стал одним из самых высоких среди коллег – за четырехчасовой концерт, в ходе которого Прохор выступает в роли ведущего и певца, он получает 1,1 млн рублей.

Что касается условий выступления артиста, то Шаляпин предпочитает летать экономом с увеличенным пространством для ног, если в бюджете заказчика нет возможности оплатить бизнес-класс.

В свою гримерку он просит минимальный набор – горячая вода, легкая закуска, несколько банок Coca-Cola, бутылка виски и лак для волос.

