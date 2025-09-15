Премия "Эмми-2025": лучшие сериалы и актеры

В ночь на 15 сентября 2025 года в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", сообщает Zakon.kz.

Номинантами были телефильмы и сериалы, выходившие в период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.

Триумфаторами вечера назвали сериалы "Больница Питт" и "Киностудия", последний забрал 13 наград. Из актеров выделили Сета Рогена, сыгравшего в "Киностудии", и получившего наибольшее число "Эмми".

А также выделился 15-летний Оуэн Купер, получивший премию за роль в сериале Netflix "Переходный возраст" и ставший самым молодым лауреатом в истории. Сам проект был удостоен пяти статуэток, включая победу в номинации "Лучший мини-сериал или антология".

Полный список победителей премии "Эмми-2025":

Лучший драматический сериал – "Больница Питт"

Лучший комедийный сериал – "Киностудия"

Лучший мини-сериал или антология – "Переходный возраст"

Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайл, "Больница Питт"

Лучшая актриса в драматическом сериале – Бритт Лоуэр в сериале "Разрыв"

Лучший актер в комедийном сериале – Сет Роген в сериале "Студия"

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт в сериале "Хитрости"

Лучший актер в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Стивен Грэм в сериале "Юношество"

Лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Кристин Милиоти в сериале "Пингвин"

Лучшее реалити-шоу – "Предатели"

Лучшее ток-шоу – "Вечернее шоу со Стивеном Кольбером"

Лучший сценарий драматического сериала – Дэн Гилрой за сериал "Андор"

Лучший сценарий мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Джек Торн, Стивен Грэм за "Юношество"

Лучшая режиссура драматического сериала – Адам Рэндалл за сериал "Медленные лошади"

Лучшая режиссура комедийного сериала – Сет Роген за сериал "Студия"

Лучшая режиссура мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Филипп Барантини за сериал "Юношество".

