Премия "Эмми-2025": лучшие сериалы и актеры
В ночь на 15 сентября 2025 года в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", сообщает Zakon.kz.
Номинантами были телефильмы и сериалы, выходившие в период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.
Триумфаторами вечера назвали сериалы "Больница Питт" и "Киностудия", последний забрал 13 наград. Из актеров выделили Сета Рогена, сыгравшего в "Киностудии", и получившего наибольшее число "Эмми".
А также выделился 15-летний Оуэн Купер, получивший премию за роль в сериале Netflix "Переходный возраст" и ставший самым молодым лауреатом в истории. Сам проект был удостоен пяти статуэток, включая победу в номинации "Лучший мини-сериал или антология".
Полный список победителей премии "Эмми-2025":
- Лучший драматический сериал – "Больница Питт"
- Лучший комедийный сериал – "Киностудия"
- Лучший мини-сериал или антология – "Переходный возраст"
- Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайл, "Больница Питт"
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Бритт Лоуэр в сериале "Разрыв"
- Лучший актер в комедийном сериале – Сет Роген в сериале "Студия"
- Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт в сериале "Хитрости"
- Лучший актер в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Стивен Грэм в сериале "Юношество"
- Лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Кристин Милиоти в сериале "Пингвин"
- Лучшее реалити-шоу – "Предатели"
- Лучшее ток-шоу – "Вечернее шоу со Стивеном Кольбером"
- Лучший сценарий драматического сериала – Дэн Гилрой за сериал "Андор"
- Лучший сценарий мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Джек Торн, Стивен Грэм за "Юношество"
- Лучшая режиссура драматического сериала – Адам Рэндалл за сериал "Медленные лошади"
- Лучшая режиссура комедийного сериала – Сет Роген за сериал "Студия"
- Лучшая режиссура мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Филипп Барантини за сериал "Юношество".
Между тем, в Сети появился первый тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак" от Netflix, который должен выйти на стриминговом сервисе 30 октября.
