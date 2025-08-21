Кристина Орбакайте заявила о завершении летнего путешествия с семьей

Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте рассказала, что завершается летнее путешествие с семьей – мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, сообщает Zakon.kz.

Накануне 54-летняя артистка опубликовала в своем Instagram кадры, сделанные в Лондоне.

"Лондон для меня – это приятные воспоминания. Именно здесь мы завершаем наше летнее путешествие. А впереди еще много интересного", – поделилась Орбакайте 20 августа 2025 года.

Фолловеры в ответ поблагодарили Кристину за видео и фото, которыми она делилась во время путешествия по различным странам. Некоторые из них отметили невероятное сходство певицы с матерью. Без комплиментов не осталась и дочь Кристины:

"Любимые".

"Достойная семья!"

"Лондон вам к лицу! Люблю этот город!".

"Самое крутое летнее путешествие. Суперсемья!"

"В шляпе – копия Аллы Борисовны! Отличного отдыха!"

"Кристиночка, красавица! И Клавочка все краше и краше".

"Спасибо большое, мы вместе с вами путешествовали онлайн".

"Спасибо, шикарная Кристиночка! Любим и восхищаемся вами!"

"Прекрасное завершение сезона! Правда, от отдыха иногда тоже устают!"

"Спасибо, Кристиночка. Любим вас бесконечно и сердечно. Наш бриллиант".

"Вы в черной шляпке очень похожи на свою маму – Аллу Борисовну. Дай бог ей крепкого здоровья".

Материал по теме Папа что надо: видео дочери и супруга Орбакайте умилило фанатов

Ранее Кристина Орбакайте поделилась новыми подробностями семейного путешествия.