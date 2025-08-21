Кристина Орбакайте заявила о завершении летнего путешествия с семьей
Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте рассказала, что завершается летнее путешествие с семьей – мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, сообщает Zakon.kz.
Накануне 54-летняя артистка опубликовала в своем Instagram кадры, сделанные в Лондоне.
"Лондон для меня – это приятные воспоминания. Именно здесь мы завершаем наше летнее путешествие. А впереди еще много интересного", – поделилась Орбакайте 20 августа 2025 года.
Фолловеры в ответ поблагодарили Кристину за видео и фото, которыми она делилась во время путешествия по различным странам. Некоторые из них отметили невероятное сходство певицы с матерью. Без комплиментов не осталась и дочь Кристины:
- "Любимые".
- "Достойная семья!"
- "Лондон вам к лицу! Люблю этот город!".
- "Самое крутое летнее путешествие. Суперсемья!"
- "В шляпе – копия Аллы Борисовны! Отличного отдыха!"
- "Кристиночка, красавица! И Клавочка все краше и краше".
- "Спасибо большое, мы вместе с вами путешествовали онлайн".
- "Спасибо, шикарная Кристиночка! Любим и восхищаемся вами!"
- "Прекрасное завершение сезона! Правда, от отдыха иногда тоже устают!"
- "Спасибо, Кристиночка. Любим вас бесконечно и сердечно. Наш бриллиант".
- "Вы в черной шляпке очень похожи на свою маму – Аллу Борисовну. Дай бог ей крепкого здоровья".
Ранее Кристина Орбакайте поделилась новыми подробностями семейного путешествия.
