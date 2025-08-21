#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте заявила о завершении летнего путешествия с семьей

российская эстрадная певица Кристина Орбакайте, бизнесмен Михаил Земцов, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 13:45 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте рассказала, что завершается летнее путешествие с семьей – мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, сообщает Zakon.kz.

Накануне 54-летняя артистка опубликовала в своем Instagram кадры, сделанные в Лондоне.

"Лондон для меня – это приятные воспоминания. Именно здесь мы завершаем наше летнее путешествие. А впереди еще много интересного", – поделилась Орбакайте 20 августа 2025 года.

Фолловеры в ответ поблагодарили Кристину за видео и фото, которыми она делилась во время путешествия по различным странам. Некоторые из них отметили невероятное сходство певицы с матерью. Без комплиментов не осталась и дочь Кристины:

  • "Любимые".
  • "Достойная семья!"
  • "Лондон вам к лицу! Люблю этот город!".
  • "Самое крутое летнее путешествие. Суперсемья!"
  • "В шляпе – копия Аллы Борисовны! Отличного отдыха!"
  • "Кристиночка, красавица! И Клавочка все краше и краше".
  • "Спасибо большое, мы вместе с вами путешествовали онлайн".
  • "Спасибо, шикарная Кристиночка! Любим и восхищаемся вами!"
  • "Прекрасное завершение сезона! Правда, от отдыха иногда тоже устают!"
  • "Спасибо, Кристиночка. Любим вас бесконечно и сердечно. Наш бриллиант".
  • "Вы в черной шляпке очень похожи на свою маму – Аллу Борисовну. Дай бог ей крепкого здоровья".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 13:45
Папа что надо: видео дочери и супруга Орбакайте умилило фанатов

Ранее Кристина Орбакайте поделилась новыми подробностями семейного путешествия.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
