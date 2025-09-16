#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сплетни, брачный контракт и роман: супруга Дмитрия Диброва рассказала о разводе

Полина Диброва прервала молчание и дала интервью о разводе, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 23:43 Фото: Instagram/polinadibrova
Модель и блогерша Полина Диброва рассказала в интервью Лауре Джугелии о разводе с Дмитрием Дибровым, брачном контракте и романе с женатым бизнесменом Романом Товстиковым, сообщает Zakon.kz.

Интервью она прокомментировала в Instagram.

"Друзья, пришло время прервать молчание и рассказать все, как есть. Вы задаете много вопросов – я постаралась ответить на все из них. Здесь моя правда и я всегда буду на стороне правды и никому не позволю сделать моим близким больно с помощью грязных сплетен додумок и клеветы", – написала Диброва.

Во время беседы блогерша заявила, что рассталась с супругом до романа с Товстиковым, а также уточнила, что не была подругой его супруге Елене. Якобы в последний раз они общались более девяти лет назад.


"Если бы я хоть на секунду почувствовала, что я разрушаю чью-то семью, я бы не смогла жить спокойно. Для меня это невозможно. Я человек честный, искренний... Привело к разводу не это. Развод состоялся бы и без меня", – заявила Диброва.

Также она рассказала, что с Дибровым они заключили брачный контракт перед разводом. По ее словам, после расставания с телеведущим у нее остался дом, две машины и квартира для старшего сына Александра. На данный момент она вместе с детьми проживает в загородном особняке подруги.

Диброва отметила, что бывший муж не помогает ей в оплате жилья, но поддерживает финансово в других областях.

"У нас есть договоренности с Дмитрием, что у нас... Ну, то есть поддержка оказывается, безусловно. Как сам? У меня трое детей", – поделилась модель.

Но в соцсетях блогерша все равно столкнулась с осуждением:

– Мне кажется Лаура едва себя сдерживала, чтобы не послать ее куда подальше.

– Зачем так врать?

– Какое странное совпадение. Вы с Романом решили одновременно уйти из семьи.

– Надо было выходить замуж по любви к человеку… а не по любви к большому кошельку Диброва.

– Какое нелепое интервью… все так размыто, вранье и все так не искренне просто беда…

Ранее сообщалось, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой супругой спустя 16 лет. Позже адвокат Александр Добровинский раскрыл детали данного развода.

